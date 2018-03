In Leiden en Groningen rijden sinds gisteren de eerste autobussen op biogas. Biogas is veel milieuvriendelijker dan diesel en benzine. Tien bussen in Groningen rijden op biogas dat wordt gemaakt uit afval. In Leiden rijdt één bus op afvalgas van een rioolzuivering. (NRC)

