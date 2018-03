elektronische bastille (plus storm)

De Franse overheid heeft een elektronische database in het leven geroepen, waarin privé-informatie kan worden opgeslagen over burgers vanaf dertien jaar. Er is veel kritiek omdat onduidelijk zou zijn wie toegang heeft tot ‘Edvige’ en wat er met de gegevens gebeurt. „De elektronische Bastille nadert”, aldus de tegenstanders, die verwijzen naar de gevangenis die in 1789 werd bestormd (begin van de Franse revolutie).

Bekijk de petitie tegen Edvige, nu ruim 100.000 keer ondertekend, op nonaedvige.ras.eu.org. Lees een Franstalig betoog tegen het systeem uit Le Monde via nrcnext.nl/links