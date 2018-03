Egelperziken

Voor vier personen:6 perziken2 eetl. geschaafde amandelen40 g suiker200 ml dessertwijnzonnebloemolie

Op Franse markten worden verschillende soorten perziken aangeboden. Volgens Larousse – Les produits du marché hebben veel Franse perziken een Engelse naam. Er zijn witte perziken, afkomstig uit de Languedoc en de Rousillion, die Primrose, Red Robin en Whitelady heten. Gele perziken dragen de namen O’Henry, Springlady, Summer Rich en Royal Moon. Ook meldt naslagwerk, waarin 26 soorten worden beschreven, dat de perzik uit China komt en dat Alexander de Grote deze vrucht de naam pecta gaf, waarvan pêche, peach en perzik zijn afgeleid.

Gebruik voor dit nagerecht een niet al te zoete witte dessertwijn. Bijvoorbeeld een Muscat de Rivesaltes, Muscat de Frontignan of een Jurançon demi-sec. Verwijder bij de rijpe witte of gele perziken de schil. Dompel ze eventueel even in heet water om het verwijderen van de schil te vergemakkelijken. Halveer de perziken en verwijder de pit. Pocheer de acht helften enkele minuten in de dessertwijn. Houd 4 eetlepels wijn apart voor de karamel.

Pureer de rest van de perziken en voeg toe aan de perziken in wijn. Verhit enkele druppels olie in een kleine koekenpan met dikke bodem en rooster de geschaafde amandelen lichtbruin. Schep ze uit de pan in een kom.

Verhit de suiker met de rest van de wijn in een sauspan met dikke bodem en verwarm langzaam zonder roeren tot de suiker is opgelost. Kook de suikerstroop zonder roeren tot er een lichtbruine kleur ontstaat. Haal de pan snel van het vuur. De suiker zal nog iets donkerder worden. Het karameliseren wordt gestopt door de pan in koud water te dompelen.

Verdeel de perzikhelften, puree en het pocheervocht over dessertborden. Leg de halve perziken met de bolle kant naar boven op de borden. Steek geschaafde amandelen in de bolle kant. Giet de karamel erover. Dien dit nagerecht lauw op. Geef er eventueel een bol ijs bij. De perziken kunnen worden vervangen door nectarines of wilde perziken. Deze platte perziken zijn wat kleiner van formaat dan de doorsnee perzik. Koop van deze soort drie stuks per persoon.

Anne Scheepmaker

