een weekeinde vol sport

Tennis US Open, Eurosport, vrij va. 20.00 u, zat va. 18.00 u, zon 22.30 u

Voor morgen staan bij het tennistoernooi in New York de halve finales bij de mannen op het programma. Ook de eindstrijd bij de vrouwen (vanavond halve finale) wordt gespeeld. De toernooiorganisatie houdt er rekening mee dat de wedstrijden moeten worden uitgesteld als gevolg van de tropische storm Hanna. Omdat de banen niet overdekt zijn, kan hevige regenval het schema van de US Open in de war sturen.

Wereldkampioenschap vierspannen, vrij-zon, Beesd

Tot en met zondag zijn de wereldkampioenschappen vierspannen in Beesd. Vandaag is het onderdeel dressuur, morgen de marathon en zondag wordt er afgesloten met een vaardigheidstest. De kaarten kosten 15 euro, alleen op zaterdag 25 euro.

Kijk voor info op wkvierspannen.nl en voor filmpjes op wkvierspannen.tv

Voetbal, Jong Oranje -Jong Noorwegen, RTL7, vrij 19.30 uur

Jong Oranje speelt vandaag in Kerkrade een kwalificatiewedstrijd voor het EK voetbal tegen Jong Noorwegen. Vier dagen later treft de ploeg van bondscoach Foppe de Haan de leeftijdsgenoten van Zwitserland. De ploeg maakt een nieuwe start na de teleurstellende prestatie bij de Olympische Spelen.

Openingsceremonie Paralympische Spelen, BBC 1, zat 13.50 uur

Bijna twee weken na de sluiting van de Olympische Spelen worden morgen de Paralympische Spelen geopend. Het paralympisch toernooi duurt tot en met woensdag 17 september.

Kijk voor foto’s, video’s en nieuws op en.paralympic.beijing2008.cn

Voetbal Nederland-Australië, SBS6, zat 20.00 uur

Het Nederlands elftal oefent morgen in Eindhoven tegen Australië, het team van de Nederlandse bondscoach Pim Verbeek. Dit is het laatste duel van Oranje in de voorbereiding op de kwalificatie voor het WK. Die begint voor het Nederlands elftal woensdag in Skopje tegen Macedonië. Noorwegen, IJsland en Schotland zijn de andere tegenstanders in de groep van Nederland waarvan alleen de winnaar zich rechtstreeks plaatst voor het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Schotland speelt dit weekeinde al een WK-kwalificatieduel uit tegen Macedonië.

Formule 1, GP Spa-Francorchamps, RTL7 en VRT, zon 12.45 uur

De Finse Ferrari-coureur Kimi Raikkonen gaat op het circuit waar hij de afgelopen drie jaar won een poging doen zijn achterstand te verkleinen op de leider in de strijd om de wereldtitel, de Brit Lewis Hamilton. Regerend wereldkampioen Raikkonen zal met zijn Braziliaanse teamgenoot Felipe Massa ook volgend jaar voor de Italiaanse renstal rijden. Voor zondag ligt een regenrace in het verschiet: het ziet ernaar uit dat er op het circuit in de Ardennen een bui zal vallen. Tien jaar geleden zorgde regen voor chaos in Francorchamps.