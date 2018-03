Een samenzwering gaat er altijd in

Michael Moore maakt school, dacht ik toen ik voor het eerst hoorde van de documentaire Staat van ontkenning van Hedda van Gennep. Die brede, beschuldigende these – dat in Nederland pijnlijke episodes die uitgaan van de overheid altijd onder tafel worden geschoven – doet aan Moore denken.

De gevierde Amerikaanse documentairemaker heeft een erg associatieve en moralistische manier om vermeende misstanden aan de kaak te stellen. Feiten zijn minder zijn kracht. In Fahrenheit 9/11 maakt Moore een heel nummer van zijn beschuldiging dat kort na de aanslag op de Twin Towers de regering-Bush alle leden van de familie Bin Laden die zich op dat moment in de Verenigde Staten bevonden, per vliegtuig naar het Midden-Oosten heeft gerepatrieerd – op een moment dat al het andere vliegverkeer in de VS al was stilgelegd.

De suggestie daarvan is natuurlijk heel ernstig: Bush, die als zakenman indirecte connecties had met de familie Bin Laden, heeft als president vuile handen inzake 9/11. Het is het soort beschuldiging dat je óf verder hard maakt, óf voor je houdt. Moore doet geen van beide en dat maakt zijn met veel Schwung gemaakte film toch een beetje flut. Maar ook een groot succes: samenzweringstheorieën gaan er bij veel mensen in als koek.

De methode van de niet bewezen beschuldiging bleek helemaal die van Hedda van Gennep in Staat van ontkenning, toen ik die deze week zag. Die film bevat vier ernstige beschuldigingen: dat de Nederlandse regering in Londen al tijdens de Duitse bezetting precies wist wat er met de Joden in Auschwitz en andere kampen gebeurde, maar daartegen expres niks heeft ondernomen; dat er tijdens de ‘politionele acties’ in Indië op grote schaal oorlogsmisdaden zijn gepleegd; dat de Nederlandse militairen in Srebrenica actief hebben meegeholpen aan de ‘deportatie’ op weg naar executie in Srebrenica anno 1995; en dat Nederland door de politieke steun aan de oorlog in Irak (2003) heeft bijgedragen aan een ramp in dat land en dat dit feit niet mag worden onderzocht.

De beschuldigingen twee (politionele acties) en vier (Irak) – daar kun je je nog iets bij voorstellen, al is het exposé in de film onder de maat. Maar de eerste – die uitsluitend berust op een zin uit een radiorede van Wilhelmina waaruit wetenschap van de Jodenvernietiging zou blijken – is op zijn minst voor discussie vatbaar. Over Srebrenica bevat de film alleen tendentieuze onzin – de suggestie dat al die mensen in die bussen door de Nederlandse militairen op weg naar hun executie zijn gestuurd bijvoorbeeld.

De hele film van Van Gennep is warrig – op een manier die discussie over feiten eigenlijk nauwelijks mogelijk maakt. Werkelijk alles is malicieuze suggestie. Er schuilt ook iets heel onsmakelijks in het doorsnijden van de drie andere zaken met steeds maar beelden van mensen die in de Hollandse Schouwburg het wegvoeren van de Joden herdenken – alsof al die episodes één pot nat zijn.

Geen Nederlandse Michael Moore dus – bij hem valt er nog iets te discussiëren, of voor de kijker te verifiëren. Hedda van Gennep is eerder een epigoon van de befaamde cineast Geert Wilders, van Fitna: opportunistische agitprop van de platste soort. Goed dat de Joodse omroep heeft besloten deze in haar opdracht gemaakte film niet uit te zenden. Onbegrijpelijk dat hij is geselecteerd voor het Nederlands Film Festival in Utrecht.