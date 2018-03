Een Roemeense auto koop je om te toeteren

Moderne Roemeense verhalen. Vertaald en samengesteld door Jan Willem Bos. Atlas, 479 blz. € 34,90

Met Moderne Roemeense verhalen heeft vertaler Jan Willem Bos een representatieve keuze willen maken uit alle perioden van de Roemeense literatuur. Die nationale literatuur komt pas in de tweede helft van de 19de eeuw tot ontwikkeling met eenvoudige vertellingen die het dorpsleven oproepen. Dit genre wordt hier vertegenwoordigd door een klucht en een spookverhaal.

Dat het Europese modernisme niet ongemerkt aan Roemenië voorbij is gegaan, bewijst een mysterieverhaal van Mircea Eliade, waarin de grenzen van het menselijk bewustzijn worden verkend. In 1947 grijpt Vasile Voiculescu terug op de folklore van de boerenverhalen in ‘Magische liefde’, waarin een rationele stedeling in een gehucht belandt en er in de ban raakt van oude volksgebruiken; het is een van de vermakelijkste verhalen van de bloemlezing.

Bos’ vaststelling dat het communistische tijdperk in Roemenië (1947-1989) veel goede literatuur heeft opgeleverd, wekt enige verwondering. Het omvangrijkste verhaal van de bundel is ‘De reconstructie’ van Horia Patrascu, geschreven in 1967, en uitgerekend dát is een lange zit. Als je in de inleiding leest dat dit verhaal in Roemenië als een klassieker geldt, vrees je het ergste.

Gelukkig heeft de postcommunistische periode meer te bieden. Liviu Antonesei richt in ‘Het verhaal van het paard en de wagenmenner’ de blik op de gedwongen collectivisatie van de boerenbedrijven in de jaren vijftig en zestig. Het mag waar zijn dat lezers in een totalitaire samenleving het vermogen ontwikkelen ‘tussen de regels door te lezen’, literatuur gedijt het best in vrijheid. Onomwonden beschrijft Antonesei de tragedie van een eenvoudige boer die weigert de papieren te tekenen waarmee hij zijn schamele bezittingen – en zijn paard, waarop hij trots is – dient over te dragen aan het Staatslandbouwbedrijf.

Maar de schrijver die met kop en schouders boven zijn landgenoten uitsteekt is Mircea Cartarescu (1956). Zijn verhaal ‘De architect’ gaat over een man die, nog zonder rijbewijs, een gloednieuwe auto heeft gekocht en geobsedeerd raakt door de claxon. Hij komt erachter dat de primaire functie van een auto niet is mensen te verplaatsen, maar te claxonneren – en daarop volgt de ene krankzinnige verhaalwending na de andere. Het absurdisme van Cartarescu brengt Eugène Ionesco en Tristan Tzara in gedachten, de twee beroemdste in Roemenië geboren auteurs, die in deze bundel ontbreken. Zij schreven in het Frans.