Een moraalridder met charme

Een feestneus is hij bepaald niet. In het verleden heeft Rudi van Dantzig zelfs met enige regelmaat officiële ceremonies, galavoorstellingen en jubilea van een stevige wanklank voorzien. Misschien is het daarom dat hij ‘geen poespas’ wil rond het hommageprogramma dat Het Nationale Ballet presenteert ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag. Het blijft dus bij één programma, zonder het alom erkende meesterwerk Vier letzte Lieder, maar met Monument voor een gestorven jongen en Ginastera, twee stukken die Van Dantzig als balletvernieuwer tonen en herinneren aan de jaren zestig en zeventig, de creatiefste periode uit de geschiedenis van Het Nationale Ballet.

Een paar jaar geleden was Rudi van Dantzig (Amsterdam, 4 augustus 1933) ernstig ziek. Hij werd geopereerd en onderging een zware chemokuur. Maar hij genas: in 2005 werd hij ‘schoon’ verklaard. Desondanks voelt hij zich zwakker dan ooit en is hij zich bewust van het naderende levenseinde, zoals hij aan journalisten vertelde. Maar nu is hij hard aan het werk in de studio’s van Het Muziektheater, bij de groep die hij als choreograaf en artistiek leider aanzien in de wereld gaf.

Dat hij een bijzondere, eigenzinnige choreograaf zou worden, was al vroeg duidelijk. In zijn debuutballet Nachteiland (1955) tracht een jongeman zijn idealen, belichaamd door een tere, witte figuur, te volgen. Hij wordt daarvan weerhouden door een zwart personage die hij als een last op de rug meedraagt. „Nachteiland is Rudi in het diepst van zijn ziel”, denkt Vellah Colcher, die destijds de rol van ‘het witte meisje’ danste en het creatieproces van Van Dantzigs eersteling van begin tot einde meemaakte. Ze herinnert zich de repetitieperiode in de studio als ‘warme uren’ waaraan zij, Van Dantzig en Hannie van Leeuwen enorm veel plezier beleefden, even ontsnapt aan de strenge blik van Sonia Gaskell, de roemruchte leidster van het Nederlands Ballet (later Het Nationale Ballet). „Rudi had niet exact in zijn hoofd wat hij wilde, maar hij gooide zich er volledig in. Hij tastte onze mogelijkheden af en gaf ons veel vertrouwen. Daardoor kreeg hij alles van ons gedaan. Toen al had hij een eigen bewegingstaal, heel expressionistisch, wat destijds nieuw was. Hij durfde er meteen veel mee.”

Uit deze woorden blijkt dat ook andere facetten van Van Dantzigs loopbaan in het theater direct aanwezig waren: het talent individuele kwaliteiten in zijn dansers naar boven te halen, de toewijding die hij daarmee verwierf, het thema van de vergankelijkheid en de ontoereikendheid van het menselijk streven. De witte figuren, vertegenwoordigers van jeugd, onschuld en idealen, zouden later nog vaak in zijn balletten terugkeren – om het onderspit te delven tegen de donkere krachten waarop de mens in zichzelf en zijn omgeving stuit.

In Monument voor een gestorven jongen (1965) levert de hoofdpersoon op beide gebieden strijd. Nog volop in verwarring over zijn eigen homoseksualiteit probeert een jongen zich te bevrijden van de burgerlijke en benepen (heteroseksuele) normen en waarden van zijn omgeving, met name zijn ouderlijk huis. Het was een taboe doorbrekend, spraakmakend werk en een mijlpaal in Van Dantzigs oeuvre. Op de première werd de hoofdrol gedanst door Toer van Schayk, Van Dantzigs vaste, briljante vormgever, vriend, steun en toeverlaat. „Zonder Monument was ik nooit meer gaan dansen”, zegt Van Schayk gedecideerd. „Ik voelde me zeer thuis in die rol. Rudi vroeg mij, omdat degene die hij oorspronkelijk had gecast het geestelijk niet aankon. Tijdens de repetities hebben wij nooit aan de mogelijkheid van een schandaal gedacht. We hadden wel het gevoel bezig te zijn met een belangrijk stuk. Het was fragmentarisch en associatief van opbouw, geen traditioneel verhalend werk of een muziekballet.”

Dat het ballet ook betekenis zou kunnen hebben voor de homo-emancipatie, was geen overweging voor Van Dantzig, aldus Van Schayk. „Het kwam voort uit een persoonlijke behoefte en overtuiging. Wel was hij uit artistiek oogpunt onzeker over het stuk, zoals over al zijn choreografieën in die vroege tijd. Soms bleef hij hele dagen in bed liggen. Maar Monument is als een triomf ontvangen, ook in Duitsland en Londen. Het heeft de aandacht van Rudolf Nureyev getrokken. Dat betekende een enorme stimulans voor het gezelschap.”

Monument was een voorbode van ‘De Gouden Jaren’, erkent Sonja Marchiolli, de Kroatische danseres die zich eind jaren zestig bij het Amsterdamse gezelschap voegde en nog steeds aan de groep is verbonden, sinds 1981 als balletmeester. Onder leiding van Van Dantzig, die Gaskell in 1971 officieel opvolgde, bracht Het Nationale Ballet in de jaren zeventig en tachtig een ongekende hoeveelheid vernieuwende, interessante, prikkelende premières van ‘De Drie Vans’: Van Dantzig, Van Manen en Van Schayk. „Je voelde dat het publiek telkens iets nieuws en bijzonders van de choreografen verwachtte. In internationale danstijdschriften werd veel over ons geschreven, ook omdat we met Nureyev optraden. Dat Rudi zo’n grote ster voor ons gezelschap heeft weten te interesseren is een grote verdienste. Maar hij heeft eigenlijk altijd interessante mensen aangetrokken, goede choreografen, goede pedagogen. Destijds vonden we dat doodgewoon. Achteraf besef je pas hoe gelukkig je bent geweest dat je zoiets hebt mogen meemaken.”

Uit dat vruchtbare tijdperk stamt Ginastera (1976), een overwegend abstract werk dat inzicht biedt in de wijze waarop Van Dantzig zijn persoonlijke bewegingstaal ontwikkelde. Hij putte uit verschillende inspiratiebronnen: hij vermengde de neoklassieke elegantie en heldere lijnen van George Balanchine met de emotionele expressiviteit en robuuste plasticiteit van Martha Grahams modern dance, met als resultaat een idioom dat verbluffend rijk en gevarieerd is, ook voor een hedendaags publiek.

Van Dantzigs kwaliteiten

als dansvernieuwer lijken tegenwoordig bijna in de vergetelheid te zijn geraakt. Zowel bij ‘zijn’ Nationale Ballet als in het buitenland is er vooral vraag naar traditionelere werken als Romeo en Julia (1965) en Vier letzte Lieder (1977). Clint Farha, de Amerikaanse danser die in de jaren zeventig en tachtig de belangrijkste ‘muze’ van de choreograaf was, verklaart: „Rudi zette zijn stukken niet in een gouden lijstje. Voor hem stond het maakproces voorop: hij had een idee, maakte het ballet, liet dat een maand lang opvoeren en ging dan nadenken over een volgend werk. Tegenwoordig is iedereen bang dat een stuk geen succes wordt, daarom kopiëren jonge choreografen de dingen waarvan ze weten dat het verkoopt. Daar houd ik niet van. Rudi is zichzelf altijd trouw gebleven.”

Zonder Van Dantzigs bevlogenheid zou Farha geen carrière hebben gehad, zegt de danser die zijn mentor regelmatig tot wanhoop dreef met onmogelijk, destructief gedrag. „Ik was een verloren ziel, maar hij heeft richting aan mijn leven gegeven. Ja, hij heeft mijn leven ten goede veranderd. Als ik Rudi niet was tegengekomen, had ik me vast bij de marine aangemeld.”

In plaats daarvan danste Farha menig hoofdrol in de balletten van Van Dantzig, die sinds begin jaren zeventig steeds meer maatschappijkritiek bevatten. Uit die tijd stamt ook Van Dantzigs bijnaam ‘dominee van de dans’; criticasters verweten hem in snoeiharde bewoordingen salonsocialisme en erger. Het balletpodium was volgens hen niet de plaats om sociaal engagement te etaleren en velen verloren hun interesse in zijn werk, hoe boeiend de choreografie ook was.

Het weerhield Van Dantzig er niet van om complexe onderwerpen als milieuvervuiling, de wapenwedloop, de ellende in de derde wereld en maatschappelijke onverschilligheid met de wijsheid van een wereldverbeteraar onder vuur te nemen. Zo ontstond het omstreden ballet Life, dat hij in 1979 samen met Van Schayk maakte en dat in één programma met Van Manens meesterwerk Live werd gepresenteerd. Koelkasten, fascistoïde majorettes, de koninklijke familie, stervende meeuwen, de Internationale – Van Dantzig schuwde geen enkel middel om zijn boodschap luid over te brengen. In 1985 liet hij Farha zelfs als Jezus Christus aan het kruis nagelen in Want wij weten niet wat wij doen.

„Rudi heeft mij laten zien dat ballet meer kan zijn dan tutu’s en spitzen”, zegt Farha, „en dat je er ook commentaar mee kunt leveren op maatschappelijke kwesties. Daarom was ik nooit ongelukkig over de messiaanse rollen die hij me liet dansen. Die scène aan het kruis had voor mij niet echt gehoeven, maar zo wilde hij het. Dus deed ik het.”

Van Dantzigs grootste kracht, denkt Farha, lag in het inspireren van juist degenen die niet waren gezegend met een sterke ballettechniek. „Kijk naar mij. Hij zocht mensen die graag wilden, die hun ego ondergeschikt konden maken aan de groep.” Hij grinnikt: „Een beetje communistisch.”

In 1989 besloot Van Dantzig als lijstduwer voor de toen pas gevormde fusiepartij GroenLinks op te treden. Hij hield een paar gloedvolle toespraken, maar nam al snel afstand van de campagne. Toen hij vier jaar later opnieuw zijn naam aan GroenLinks leende, overwoog hij tegelijkertijd op een andere partij te stemmen, zoals hij in 1994 bekende. „Het is de richting die me het meest zegt, daarom wil ik wel voor ze op de lijst staan, al zou ik niet weten waarom ze denken dat dat helpt. Deze keer heb ik echt geaarzeld: zal ik nou GroenLinks of SP stemmen? Maar ja, als je voor die partij op de lijst staat kun je dat natuurlijk niet maken, dat zou belachelijk zijn.”

Die ambivalentie is typerend voor Van Dantzig. Hij heeft er regelmatig mensen mee op de kast gejaagd, niet in de laatste plaats omdat zijn ootmoed en wereldvreemdheid soms gespeeld lijken en hem er niet van weerhouden anderen in het openbaar te schofferen of als moraalridder de mantel uit te vegen. Dankzij zijn overweldigende charme (die tegelijk een muur opwerpt, zoals een filmmaker ooit opmerkte) wordt het hem meestal snel vergeven. De weerzin tegen zijn maatschappijkritische balletten is hardnekkiger en dreigt de grote betekenis te overschaduwen die Rudi van Dantzig voor de ontwikkeling van de Nederlandse dans heeft gehad. Gehad, want na zijn lang van tevoren aangekondigde vertrek als artistiek leider in 1991 heeft hij alleen in het buitenland nog balletten gecreëerd. Bij Het Nationale Ballet studeerde hij regelmatig oud werk in en bewerkte hij in 2002 een aantal bestaande duetten tot een ‘nieuw’ ballet. Hij durft niet meer, luidt zijn verklaring. Dat zijn leeftijd en aangetaste gezondheid ook een rol spelen, laat zich raden.

Ook het schrijven valt hem steeds zwaarder – na zijn succesvolle debuutroman Voor een verloren soldaat (1986) volgden nog enige verhalenbundels, herinneringen aan Rudolf Nureyev en een biografie over verzetsheld Willem Arondéus. Volgend jaar hoopt hij zijn boek over zijn artistieke leermeesteres Sonia Gaskell te voltooien. Een moeizaam proces, vertelde hij onlangs in een interview. „Ik ben niet gelukkig met het boek. Ik begin er steeds opnieuw aan. Bovendien grijpt het mij erg aan. Ik ontmoet bijvoorbeeld veel mensen uit 1952. Dat is emotioneel.”

Maar hoe zwak hij zich ook voelt, dat boek zal er komen. Daaraan twijfelt hij – voor deze ene keer – niet.

Het Nationale Ballet met ‘Rondom Rudi’: Ginastera (muz. Alberto Ginastera), Voorbij Gegaan (muz. Frédéric Chopin), Monument voor een gestorven jongen (muz. Jan Boerman) en 7e Symfonie (Toer van Schayk/Beethoven). Muziektheater Amsterdam, 4 t/m 18 september. Kaarten en informatie: 020 6255455 of www.het-ballet.nl