Eén man, één jaar, 20 delen, 21.730 bladzijden

Ammon Shea: Reading the OED. Penguin USA, 223 blz. € 20,–

Het is heel onbehoorlijk om een boek te bespreken met de mededeling: ‘Dit boek ging uit van een aardig idee, maar de uitwerking is niet goed. U doet er beter aan te wachten tot ik hetzelfde idee, dat al sinds 1993 in mijn hoofd speelt, heb uitgewerkt’. Nee, dat hoort niet, dus ik doe het.

Ammon Shea uit New York is een woordenboekenmaniak. Alleen Engelse, in het bijzonder Amerikaanse, lexicons, dat is zijn goed recht. Hij vatte het plan op om de hele Oxford English Dictionary – twintig delen, driehonderdduizend woorden – te gaan lezen. Dat kostte hem een jaar. Over die ervaring schrijft hij een boek met 26 hoofdstukjes. Elk hoofdstukje gaat natuurlijk over een letter in de OED. Hij begint elk hoofdstuk met te vertellen over de hoofd- en oogpijn die hij krijgt van een hele dag lezen (ik doe al 65 jaar niet anders), de plekken waar hij leest, liefst in bibliotheken of parken, zijn vriendin die ook van woordenboeken houdt, en zo verder. Je moet wel een geniaal schrijver zijn willen die zeurstukjes leesbaar zijn.

Daarna komt er 26 keer een keuze van gemiddeld 13 woorden uit de OED die hem opvielen. Bijna allemaal zeer weinig gebruikte woorden. Als je die woorden googelt, vind je verwijzingen naar het boek van Shea. Wat Shea zelf over die woorden vertelt is meestal minder interessant dan wat de OED er over heeft te melden. Neem de woorden unbepissed, cellarhood en yuky (komt van het Nederlandse jeuk).

In september 1993 kreeg de UvA de cd- rom van de OED. In de vorige zin staan drie woorden die ik in 1953 nog niet kende. De Universiteit van Amsterdam heette toen de Gemeente-Universiteit, de cd- rom was nog niet uitgevonden en de Oxford English Dictionary kende ik niet. Omdat niemand wist hoe die cd-rom te bespelen, speelde ik er een half jaar mee en maakte een boekje met op elk van de honderd pagina’s een lijstje. Curieuze woorden als ouija, tandem, gazebo. Hollandse woorden als tjalk, kabouter, zitkamer. Zuid-Afrikaanse als oubaas, koeksister, kromnek. Woorden in vier talen hetzelfde: talent, talisman, tamp. Dubbelwoorden als tartar, zigzig, clever-clever. Eenpersoonswoorden als Lolita, pushmi-pullyu, kodak. Rijmers als Humpty-dumpty, zoot suit, Pickwick. Woorden gedefinieerd door ze ‘well- known’ te noemen: bread, ass, cat. Letterwoorden als J-curve, K-shell, L-shaped. Afko’s als SNAFU, cabal, PLUTO. Keerwoorden als tattarrattat, Malayalam, semi-times. Mengwoorden als brunch, motel, twinter.

Shea interesseert zich alleen voor woorden die hij niet kent en niet interessant vindt. Het enige woord dat hij en ik uitkozen is het woord set. Dat heeft het langste artikel in de OED. Vind ik prachtig en slim. Vindt hij onbegrijpelijk en stom. Shea beperkte zich tot 365 woorden, omdat hij een jaar lang wou lezen. Geen enkele andere lezer zou ook maar één van die 365 woorden hebben uitgekozen. Er staan namelijk, op grond van een steekproef, dertigduizend woorden in de Oxford die niemand kent.

Natuurlijk prijst Ammon Shea onophoudelijk de OED als het beste, dikste, mooiste woordenboek ter wereld. Maar mijn ergernis over een Amerikaan die duidelijk geen enkele taal kent en nooit heeft gehoord van de Grand Robert voor het literaire Frans of de Grimm voor het hele Duits, verbleekte toen hij op een van de laatste pagina’s schreef: ‘Moet ik Nederlands gaan leren om het meer dan veertig delen tellende woordenboek te lezen die ze in de Nederlanden aan het maken zijn?’

Ik weet hoe hij dat weet. Hij zat vaak rechtsachter in de grote leeszaal van de Publieke Bibliotheek van New York en daar staan op ooghoogte twee planken met de dikke bruine delen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal.