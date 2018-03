Een land met Sarah Palin

Het fascinerende aan de Amerikaanse verkiezingen is dat ze zo fascinerend zijn. Welbeschouwd gaat het om een handjevol rechtse beroepsbobo’s gereduceerd tot twee kandidaten, de ene rechts, de ander nog veel rechtser, waarna in november in twee of drie kiesdistricten van zogenoemde swing-states wordt uitgemaakt wie wint. En toch is het een soap van topniveau, een meeslepend drama, zeker dit jaar. Als romanschrijver zou je er een trilogie voor nodig hebben om het dramatisch potentieel ten volle uit te buiten. En je zou, vrees ik, flink wat feiten moeten afzwakken om het geloofwaardig te houden.

Het hoofdstuk dat deze week gestalte kreeg, is bijvoorbeeld veel te surrealistisch om fictie te kunnen zijn. De Republikeinse Conventie wordt geteisterd door een orkaan, die herinneringen oproept aan de zwakste tijden van Bush. Tegelijkertijd blijkt dat de beoogde vicepresident, Sarah Palin, lid is geweest van een partij die Alaska wil afscheiden van de VS (ik vraag me af of de VS daar iets van zouden merken als dat zou gebeuren, maar dat is een tweede) en vervolgens blijkt ook nog haar minderjarige dochter zwanger. Als ik dit zou verzinnen zou mijn redacteur op de uitgeverij wel even flink achter zijn oren krabben. Of het niet een onsje minder kan.

Het geeft ook mooi aan hoe hypocriet de conservatieve moraal is. Want volgens mij is het in de VS strafbaar om een minderjarig meisje te neuken. Die aanstaande vader zou volgens conservatieve normen de cel in moeten. Maar nu wordt het door diezelfde conservatieven van alle kanten toegejuicht dat het meisje het kind houdt en met die criminele pedofiel gaat trouwen.

Je zult maar in een land wonen met zo’n vicepresident. Je zult maar in een wereld wonen waarin de VS zo’n vicepresident hebben. Want dat is het grootste probleem: zelfs de meest geharnaste Amerikahater zal moeten toegeven dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen van mondiaal belang zijn. Ze zijn veel te belangrijk om te worden overgelaten aan het Amerikaanse volk, dat zoals bekend, tot de domste ter wereld behoord. Ik stel voor om alle wereldburgers stemrecht te verlenen.

Ilja Leonard Pheiffer