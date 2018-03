Duitsland Hannover Niemand kan zich aan de mode onttrekken: mode trekt iedereen aan – iedereen trekt mode uit. En met haar spel van identiteit en uniformiteit, van individualiteit en anonimiteit blijft mode voor kunstenaars en designers voortdurend een ware uitdaging. Het tentoonstellingsproject Hannover goes fashion benadert het thema van alle kanten. Niet minder dan tien musea doen eraan mee, van de Kunstverein tot en met de Kestner Gesellschaft. Zo toont Gesa Probst mode die op de korte broeken na aan nonnenhabijten doet denken, terwijl de kleren van Mahtab Soleymani wit en streetwise zijn. T/m februari. Inl 0049-511 701200 en www.hannover.deLudwigshafen Angst. Soms verlamt het je, soms zet het je aan tot actie. Angst beïnvloedt het doen en laten van mensen op alle niveau’s, ook in de politiek. De tentoonstelling (keine) Angst in Ludwigshafen laat kunst zien die van angst doordrenkt is. Zoals in Eva Teppes video Half Awake Half Asleep, waarin een eenzame figuur ongemakkelijk op een steile berg zit. Ook Thomas Ruff, Kalle Laar, Mia Unverzagt en anderen hebben hun meest bange werk ingezonden. Van 12 sept t/m 2 nov in de Kunstverein, Bismarckstr. 44-48, Ludwigshafen. Di-vr 9u30-12u30, wo 9u30-12u30 en 13-16u. Inl 0049-621528055 en www.kunstverein-ludwigshafen.de. En verder Dirigenten sir Simon Rattle, Ingo Metzmacher en Daniel Barenboim interpreteren werk van Messiaen, Bruckner en Wagner tijdens het Musikfest Berlin (t/m 21 sept): www.berlinerfestspiele.de; zeven opera’s van Verdi (6 sept t/m 12 okt) zijn te horen als opening van het culturele seizoen door de Staatsoper in Hamburg: www.hamburgische-staatsoper.de; foto’s, schilderijen, beelden en performances van Bulgaarse kunstenaars van 6 sept t/m 2 nov in het Ludwig Museum, Koblenz: www.ludwigmuseum.org. Das Rheingold/Richard Wagner/Berliner Philharmoniker/Sir Simon Rattle

