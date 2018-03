Drugsverslaafde olifant kickt af

Een Aziatische olifant die verslaafd raakte aan heroïne nadat hij met de drug geïnjecteerde bananen te eten had gekregen, is weer gezond na een afkickprogramma van drie jaar. In die tijd kreeg hij methadon toegediend, vijf keer de dosis die gebruikelijk is bij verslaafde mensen. Het dier was in 2005 gevangen genomen door drugshandelaren in het zuidwesten van China. Toen de politie hen arresteerde, vonden zij de olifant, die zich raar gedroeg. Zijn bazen hadden hem de drugs gegeven om hem onder controle te houden. (Reuters)