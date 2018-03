Grote mensen zijn vaak vergeten hoe zij zich als kind ook alweer voelden. Een onaangenaam trekje. De al bijna kale Italiaan Christian Bettini – dus je begrijpt, hij is geen tiener meer – bruiste van nieuwsgierigheid; Christian wilde meer weten over de dromen en de ideeën van kinderen die in Europa leven. Daarom trekt Christian sinds deze week met zijn ezel door ons land. Het lastdier draagt voor Christian allerlei vernuftige digitale apparatuur op zijn rug mee. Die gebruikt Christian om onderweg foto’s en filmpjes te maken van alles wat hij ziet. En wat hij ziet wordt bepaald door kinderen van acht basisscholen. Op zijn route wordt Christian langs plekken gebracht die de kinderen fijn, eng, saai, of ideaal vinden. Terwijl hij de pas er flink in houdt, krijgt hij via zijn laptop, die opgeladen wordt met zonnepanelen – en die trouwens ook aan de goedwillende ezel hangen – speciale opdrachten van de kinderen. Uiteindelijk is het plan om een caleidoscopische indruk te krijgen van hoe kinderen Europa zien, of, in ieder geval hun eigen omgeving binnen Europa ervaren. (JB)

Foto: WFA/Jan Sibon

Wil je weten waar Christian met zijn ezel is, terugblikken welke route hij tot nu toe gelopen heeft, of wil je jouw indruk in een woord bij een foto van Christian op de site geplaatst zien, kijk dan maar eens op www.donkeypedia.nl