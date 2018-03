Design als kunst? Het is echt gewoon maar een bankje

Wat is het verschil tussen design en beeldende kunst? Het één is om op te zitten, het ander om naar te kijken. Maar tegenwoordig bestaat ook het immens populaire ‘art design’, verzamelnaam voor kunstobjecten die gemaakt zijn door designers. Alhoewel, kunst? De tentoonstelling Art Design in Galerie Vivid laat zien dat deze objecten niet kunst heten omdat ze zo bijzonder mooi of onpraktisch zijn, maar omdat er maar één of vijf van gemaakt zijn. Dus is zo’n one-off beeldende kunst, want beeldend kunstenaars maken ook unica – een boeiende vorm van logica. Die lijn volgend kost een design-tafel net zo veel als een schilderij.

Van Richard Hutten exposeert Vivid een onpraktische tafel van blauw foam waar lak overheen is gedropen. Dit unicum kost 9.000 euro en is gesigneerd met een formaat handtekening dat veel beeldend kunstenaars tegenwoordig ietwat ordinair groot vinden. Van Jurgen Bey exposeert Vivid een metalen bankje: 41.500 euro. De bijbehorende tafel deed op een veiling een vergelijkbaar bedrag, waardoor dit bankje vanzelf ook zo’n prijs moet krijgen. Het is een prachtig bankje, maar het is toch echt gewoon maar een bankje.

Art Design is een gevarieerde tentoonstelling: dure meubelstukken in allerlei stijlen, een etagère van fietsbanden, handbeschilderde vazen met goud. Een verdwaald object is een spiegel van Maria Roosen – wél beeldend kunstenaar. Het is het enige object dat magisch is, beeldend sterk genoeg om meer dan een spiegel te zijn. Het spiegelen dient niet om te laten zien hoe je haar zit maar fungeert als ongenaakbaarheid, mysterie – kunst dus.

Naast Roosen onderscheiden ook ontwerpers Graatsma en Slothouber zich. Dit tweetal was in de jaren zestig in dienst van DSM, kunststoffenproducent. DSM wilde met design laten zien wat je allemaal met die materialen kon en gaf het duo carte blanche. Geometrische vormexperimenten waren het gevolg – vitrines, speelgoed, meubels. Soms had iets geen functie zoals een groot metaaldraadobject. Kunst noemden ze het niet. Dat zijn anderen voor hen gaan doen. Een heruitgave van het metaaldraadobject is nu te koop in een kleine oplage.

Voor sommige kunstenaars – Warhol, Koons, Hirst – is het spel met commercie en clichés over authenticiteit onderdeel van hun kunst. Maar dat maakt van commercieel denkende vormgevers nog geen beeldend kunstenaars. Toch hebben deze vormgevers groot gelijk. Kunnen ze het verkopen voor die prijzen? Gewoon doen. Brad Pitt kocht voor Angelina Jolie een art design-stoel waarop zij later poseerde. Het is alleen te hopen voor de vormgevers dat de hype niet instort. Want prijzen die dalen, staan in de kunst gelijk aan de teloorgang van je carrière.

Art Design, t/m 28 sept. Galerie Vivid, William Boothlaan 17a, Rotterdam.