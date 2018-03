Denise Mina blaast alles achteloos leven in

Denise Mina: De laatste adem (The Last Breath). Vertaald door Ineke Lenting. Anthos, 343 blz. € 19,95

Niet alle schrijvers en uitgevers is het duidelijk: het schrijven van psychologische thrillers vereist een mate van psychologisch inzicht en een zeker talent voor schrijven. Als kogels en bloed ondergeschikt zijn aan de zieleroerselen van mensen in het nauw, zijn geloofwaardige karakters onmisbaar. Enter Paddy Meehan, een meisje uit een zwaar katholieke Ierse volkswijk in het Schotse Glasgow, een van de meest gewelddadige steden van Europa.

Schrijfster Denise Mina, zelf bekend met de volksbuurten van Glasgow, mag op basis van de trilogie De kwetsbare getuige en haar boeken over journaliste Meehan langzamerhand in de rangen van Patricia Highsmith en Ruth Rendell worden geplaatst. Haar personages staan als een huis, zeker in het geval van Paddy, die zichzelf kogelrond eet en zich in de eerdere boeken Bloedakker en Het dode uur tegen de sneren van haar journalistencollega’s in (‘vette lesbienne’) een positie als verslaggever bij de lokale broadsheets heeft verworven. In De laatste adem is het 1990. Dat jaartal is van belang, want Mina maakt ook de tijd tot personage. De eerdere boeken speelden zich af in 1980 en 1984, wat gelegenheid gaf om respectievelijk de massale werkloosheid en het door cocaïne aangedreven hedonisme in de verhalen te sluiten.

De laatste adem introduceert een Paddy met een zoontje van vijf en een goedbetaalde baan – heel iemand anders dan het ambitieuze, onzekere zeurpietje uit het eerste boek. Als Paddy’s ex-minnaar Terry wordt geëxecuteerd en haar onderzoek naar zijn dood haar gezin en het nog prille Noord-Ierse vredesproces bedreigt, stijgt de vermoeide en gelukkig niet helemaal sympathieke Paddy boven zichzelf uit.

Mina, begonnen als sociaal wetenschapster die zich eraan stoorde dat niemand haar scriptie las en die daarom tot thriller omwerkte, doet dat ook. Ze blaast alles achteloos leven in. Haar verhaal, hoofdfiguren, zelfs voorwerpen hebben karakter: een roestende wasmachine in een overwoekerde tuin ‘tuurt als een commando tussen het gras uit’ en een kathedraal loopt na een plichtmatige gebedsdienst ‘leeg als een wc-stortbak’.