Den Bakker stopt wielerloopbaan

HEENVLIET, 5 sept. Maarten den Bakker heeft zijn loopbaan met onmiddellijke ingang beëindigd. De 39-jarige profwielrenner zou eigenlijk na dit seizoen afscheid nemen, maar hij is van gedachten veranderd. Sinds 1990 fietste de allrounder in het profpeloton voor PDM, TVM, Rabobank, Milram en de laatste twee jaar voor Skil-Shimano. Hij haalde ereplaatsen in grote klassiekers; in 1998 werd hij tweede in de Amstel Gold Race, in 1999 tweede in de Waalse Pijl en derde in Luik-Bastenaken-Luik. Hij nam negen keer deel aan de Ronde van Frankrijk.