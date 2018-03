Delft, navel van de wereld

Timothy Brook: Vermeer’s Hat. The Seventeenth Century and the Dawn of the Global World. Bloomsbury Press, 273 blz. € 21,–

Globalisering verandert de geschiedschrijving. Het effect gaat twee tegengestelde kanten op. Enerzijds leidt de gewaarwording dat alles op de wereld met elkaar verknoopt is geraakt tot een naarstig zoeken naar wat nog cultureel eigen of nationaal genoemd kan worden. Gekoesterd wordt wat ons in het verleden verbonden heeft. Bestsellers over een onmiskenbaar Nederlands verleden, de stichting van een museum vol nationale geschiedenis, oproepen vanuit de politiek om Michiel de Ruyter te installeren als een boegbeeld van onze nationale identiteit – het zijn allemaal symptomen van een verlangen naar het verleden als onderduik, vluchtplaats voor een bedreigde identiteit. De vertwijfelde vraag ‘wie zijn wij?’ wordt beantwoord met populaire geschiedenissen over wie wij waren.

Aan de andere kant heb je nu de globalisten van de geschiedschrijving. Steeds meer populaire geschiedenis neemt de hele wereld tot onderwerp. Wanneer een gebeurtenis in Europa wordt beschreven, wordt die in een wereldwijde context geplaatst; wat gebeurde er op hetzelfde moment in China? De wereldgeschiedenis is terug, aangemoedigd door het besef dat ook in het verleden het locale niet op zichzelf stond.

Tot die laatste categorie behoort Vermeer’s Hat, een losjes geschreven studie van de Amerikaanse historicus Timothy Brook, die een groot aantal boeken over de geschiedenis van China op zijn naam heeft staan. Zijn uitgangspunt is even willekeurig als origineel: aan de hand van een aantal schilderijen van Vermeer wil hij laten zien dat de 17de eeuw een tijdperk van globalisering was – en Delft een soort van middelpunt.

Doorkijkjes

Om dat te bewerkstelligen volgt hij een omgekeerde route; anders dan een kunsthistoricus, die de realistische details in de schilderijen van Vermeer – een globe, een schaal met fruit, de reusachtige hoed van een officier – beschouwt als de achtergrond van diepere, metafysische thema’s, gaat Brook juist op zoek naar de geschiedkundige achtergrond van die details. Anders gezegd, hij zoekt niet naar wat tijdloos is in de doeken van Vermeer, maar juist naar wat maakt dat ze van hun tijd zijn. Ze bevatten, zoals hij het zelf uitdrukt, doorkijkjes naar de 17de- eeuwse werkelijkheid.

Die werkelijkheid is verrassend. De hoed op het hoofd van de soldaat op het doek De soldaat en het lachende meisje, dat halverwege de 17de eeuw werd geschilderd, is gemaakt van beverbont. Voor Brook is dat aanleiding om het verhaal te verplaatsen naar het Canada van die tijd, waarin de handel in bevervellen een grote rol speelde in het financieren van vroegkoloniale expedities die een nieuwe route naar China wilden bewerkstelligen. Andere schilderijen van Vermeer – en een namaak-Chinese schaal uit een Delfts museum – vormen de aanleiding voor verhalen over hoe goederen zoals porselein, tabak en zilver zich over de hele wereld verspreiden in een ontzagwekkend handelsnetwerk. De fruitschaal in het schilderij van het meisje dat een brief leest bij het open venster, vormt de opmaat van het verhaal over de handel in porselein met China, die weer leidde tot het ontstaan van het Delfts Blauw.

Die schaal in het schilderij van Vermeer was een symbool van, zoals Brook schrijft; ‘a positive relationship with the world.’ Het Delft van de 17de eeuw was een stad die midden in de wereld stond, waarin de handelsgeest gepaard ging met een open geest over wat de wereld, die nog niet helemaal in kaart was gebracht, te bieden had. Noem het de VOC- mentaliteit. Die mentaliteit, die Brook laat zien in een mooi hoofdstuk naar aanleiding van het schilderij De geograaf (ca. 1668), stond haaks op die van de Chinezen, die de buitenwereld vooral als bedreigend zagen en vreemdelingen met de grootst mogelijke argwaan bekeken. De handelsmaatschappijen was er veel aan gelegen de hele wereld tot in detail te leren kennen en overal relaties aan te knopen; onder de Chinezen woedde een felle richtingenstrijd over de vraag of invloeden van buitenaf voordelig konden zijn of alleen maar levensgevaarlijk waren. Maar ook het 17de-eeuwse China moest een houding tegenover de rest van de wereld vinden en stond bloot aan allerlei intercultureel verkeer; aan de hand van namaak Chinees aardewerk, waarop een rokende Chinees staat afgebeeld, beschrijft Brook hoe de tabak China veroverde.

Door Brooks achtergrond komt de nadruk in Vermeer’s Hat soms meer op China te liggen dan op het Delft van Vermeer; zijn boek wordt daardoor onevenwichtig – en doordat hij zich hier en daar verliest in uitgesponnen Chinese episodes, ook willekeurig. Maar het doet er niet zo toe, Brook schrijft boeiend genoeg. En in zijn opzet slaagt hij ruimschoots: laten zien dat de wereld in de 17de eeuw vrijwel geheel verknoopt was door handelsrelaties, waardoor verschillende landen en culturen elkaar diepgaand beïnvloedden. En niet alleen goederen werden over de hele wereld verplaatst; hetzelfde ging op voor mensen. Naar aanleiding van een zwart jongetje op het schilderij De kaartspelers (ca. 1660) van Hendrik van der Burch, evenals Vermeer uit Delft afkomstig, laat Brook zien dat de 17de eeuw ook steeds meer mensen uit hun vertrouwde omgeving losmaakte – er was in de eerste plaats de slavenhandel, maar ook door andere omstandigheden belandden veel mensen op voor hen totaal onbekende plaatsen in voor hen onbekende culturen.

Verknoping

Door voortdurend de nadruk te leggen op die vergaande verknoping van de wereld in de 17de eeuw, de eeuw waarin men zich bewust werd van de enorme verscheidenheid van de mensheid, wil Brook natuurlijk iets zeggen over onze tijd. In het laatste hoofdstuk van zijn boek maakt hij zijn intentie expliciet: het besef dat we in een wereld leven waarin alles met alles is verbonden, en een ieder met iedereen, vereist een geschiedschrijving die ons verzoent met die situatie, die onontkoombaar is. Meteen voegt Brook daar aan toe dat hij ook wel beseft dat het veelgevraagd is van mensen om zich te vereenzelvigen met het lot van de hele mensheid – aan de andere kant, zegt hij, is het de dagelijkse realiteit die ons met de neus op de feiten drukt; we kunnen de globalisering niet ontkennen.

Dat hij juist de schilderijen van Johannes Vermeer heeft uitgekozen om dat besef bij zijn lezers te laten doordringen, en indirect een ode brengt aan de VOC-mentaliteit die culturele openheid en wereldwijde nieuwsgierigheid met zich meebracht, lijkt geen toeval – hoewel Brook zich nergens over het hedendaagse Nederland uitlaat. Zijn ode aan de Hollandse handelsgeest verwordt gelukkig ook niet tot dweepzucht. In de getuigenissen van de Chinezen die hij aanhaalt verschijnen de ‘Roodharigen’, zoals de Hollanders door de Chinezen werden genoemd, als de meest vreeswekkende van alle buitenlanders, bruut, gewelddadig en ongegeneerd roofzuchtig.