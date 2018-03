De Vries wilde bij Ajax directeur worden

AMSTERDAM. Misdaadverslaggever Peter R. De Vries heeft zich enkele maanden geleden bij Ajax-voorzitter Uri Coronel aangeboden voor de functie van directeur. ”Ik behoor niet tot de sollicitanten”, schrijft De Vries op zijn website in reactie op een bericht in De Telegraaf. ”Wat wel waar is, is dat ik in een informeel contact met Coronel hierover een balletje heb opgegooid.” Omdat ervaring in het profvoetbal een vereiste is voor de functie, zag De Vries vervolgens af van een officiële sollicitatie.