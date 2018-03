De Tuin der Lusten

Tubbergen

Het bewogen verleden van landgoed Herinck

have inspireerde Jens-Erwin Siemssen van theatergroep, Das Letzte Kleinod uit Duitsland tot de voorstelling Porselein. Van 11 t/m 14 september is er onder de titel ‘Tuin der Lusten’ een avondvullend programma met theater, dans, beeldende en eetbare kunst. Acteurs zullen in tekst en beeld verhalen over de geschiedenis van het landgoed. Voorafgaand aan de voorstelling kunnen bezoekers voor €22,50 om 17u30 aanschuiven voor een maaltijd.

Kaarten €17,50. Res www.detuinderlusten.nl en VVV Tubbergen