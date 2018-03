De leukste taart

De walrus klopte op de kikker zijn huis. „Kikker, Kikker”, riep hij „ben je thuis?” „Ja, kom maar binnen”, zei de kikker. „Ga maar op dit stoeltje zitten en vraag maar wat je wilt.”

„Kikker, kan jij misschien stenen pakken?”

„Wat anders?”

„Kan jij wat gras plukken?”

„Wat anders?”

„Misschien kan jij modder halen?”

„Wat anders?”

„Kan jij misschien een rode kers plukken bij mijn huis?”

„Wat wil je er dan mee gaan doen?” zei de kikker

„Nou kun je misschien een taart bakken?” zei de walrus.

„Wat voor taart?” vroeg de kikker

„Nou, met het gras dat je geplukt hebt, de stenen en de modder die je gehaald hebt, en de mooie rooie kers.”

„Kom, we moeten allebei de taart maken, want ik kan het niet alleen.”

„Jij mag hem opeten”, zei de walrus.

„Waarom?” vroeg de kikker.

„Waarvoor niet?” zei de walrus.

„Want we vieren een feestje, midden op de grote open plek in het bos. Okay. Kikker jij gaat iedereen uitnodigen en ik”, zei de walrus, „ik ga het goed maken met alles wat je hebt. Hoeveel vorken en lepels en messen?”

Toen waren alle dieren midden in het bos op de grote open plek en bij alles lag een bordje en bestek.

Kikker kwam er ook bij zitten: „Wat veel dingen heb je.”

Ze smulden alles op. Toen gingen ze naar huis om te slapen en de kikker en de walrus en alle dieren dachten: „Wat een heerlijke taart was dat”.

Taartenbakverhaal, vertelt door Mica Pronk, 5 jaar, uit Amsterdam