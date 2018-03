De Fransen moeten mee met de wereld

De socialistische ex-minister van Cultuur en Onderwijs Jack Lang behoort tot de felste critici van het onderwijsbeleid van de huidige Franse regering. Maar dat de scholen niet meteen in een staking zijn uitgebarsten bij het begin van het schooljaar, kan hij wel begrijpen. „Bij de rentrée is iedereen gelukkig”, zei hij deze week via een radiomicrofoon, zichzelf moed insprekend. „Je begint noodzakelijkerwijs met enig optimisme”.

La rentrée: elk jaar in de eerste week van september moet Frankrijk er aan geloven. Met bijna rituele plechtigheid – en allemaal tegelijk – opent men het nieuwe seizoen in allerlei levenssferen: politiek, sociaal, cultureel, de media. Opsommingen van in gang gezette hervormingen, plannen die op komst zijn, de ruim 460 nieuwe boeken die al klaar liggen, exposities waarvoor we mogen warmlopen, nieuwe programma’s in de ether. En o ja, minister Dati van Justitie, de wat verbleekte ster van het eerste jaar in Sarkozy’s regering, vrijgezel en 42 jaar, is zwanger. Ze heeft beloofd ‘zo lang mogelijk’ door te werken en doet geen mededelingen over de vader.

De Fransen laten de nieuwtjes en nieuwigheden gelaten over zich heen komen. Stress en somberheid horen bij de rentrée – al jaren. Na de vakantie en het buitenverblijf, niet zelden synoniem met een terugkeer naar het nostalgische provinciale familieverleden, beseft men ineens weer hoe kribbig het stadse leven is, hoe vol de metro, hoe duur de boodschappen zijn.

Dit jaar is het nog erger. De economie krimpt. Sarkozy had beloofd de president van de koopkracht te worden – maar juist de daling daarvan is bij het begin van dit seizoen de grootste zorg van de Fransen. De helft van hen is niet eens op vakantie gewéést. De bonden hebben zondag 19 oktober alvast tot actiedag tegen de dalende koopkracht verklaard.

Toch is er iets veranderd. In het tijdperk-Chirac hoorde er, vooral in de laatste jaren, een zekere uitzichtloosheid bij de somberheid. De wereld ging verder en Frankrijk niet. Nu zucht het land juist omdat er wél verandering is. Anderhalf jaar na de verkiezingen worden de gevolgen van de hervormingen van Sarkozy langzamerhand voelbaar.

Neem de school, waar Jack Lang zich over opwindt. Op de basisschool is zaterdagmorgen voortaan vrij. De woensdag was al vrij, zodat heel Frankrijk nu een vierdaagse schoolweek heeft, met een nieuw, strakker programma gericht op taal en rekenen.

Veel betrokkenen menen dat de enige logica van de onderwijshervormingen is dat er bezuinigd moet worden. In het middelbaar onderwijs zijn ruim 11.000 banen verdwenen. Maar volgens onderwijsminister Darcos past de school zich juist aan de rest van Europa aan. Minder uren, minder leraren en meer eisen: zo zullen de Franse leerlingen hun achterstand op beter presterende moderne landen inlopen. Darcos gaat in de vakantie zelfs gratis steunlessen Engels aanbieden, om hetzelfde niveau van tweetaligheid te bereiken als in Noord-Europa. Het Frankrijk van Sarkozy wil niet anders blijven, maar méé in de wereld.

Het land zucht en steunt onder de modernisering. Maar het massieve sociale verzet tegen elke hervorming, waar Frankrijk al jaren bekend om staat, komt onder Sarkozy steeds maar niet echt van de grond. Kijk naar de arbeidsmarkt. De jaren onaantastbare 35-urige werkweek is deze zomer de facto afgeschaft door een versoepeling van de werktijdenwet. Zonder grote staking.

Werklozen zijn vanaf deze maand verplicht passend werk te accepteren (bij het derde aanbod), net als sinds jaren elders in Europa. Dat was jarenlang taboe. Er komt een nieuw uitkeringssysteem, dat het voor werklozen makkelijker moet maken te gaan werken (zonder inkomensverlies).

De oppositie wil er graag tegen zijn, maar heeft grote moeite argumenten te vinden. Het voorstel voor de nieuwe uitkering (RSA, revenu de solidarité active) komt van links en wordt gedragen door een van de progressieve bewindslieden die Sarkozy heeft aangetrokken: hoge commissaris voor Solidariteit Martin Hirsch, ex-voorman van de liefdadigheidsinstelling Emmaüs van de onlangs overleden nationale armenheld Abbé Pierre.

Dat van volledige overgave aan Sarkozy geen sprake is, zie je in de boekwinkel. In anderhalf jaar heeft hij een brede stroom van ongekend felle pamfletten tegen zijn regering losgemaakt. Een greep uit de titels die bij deze rentrée uitgestald liggen: De Koning is Naakt. Die Grote Zieke. Sarkozy en Koning Geld, Een Seizoen met Mickey. Om af te rekenen met Sarkozy. Sarkozy en de vrouwen. Sarkozy en ‘zijn’ vrouwen.

Vaak is het pamflettistisch handwerk – er is geen speelveld waarop de oppositie sterker is dan de boekwinkel. Maar ook de meer afgewogen analyses geven een cultureel ongemak weer. Sarkozy is „een Amerikaan in Parijs”, concludeert bijvoorbeeld ex-hoofdredacteur van Le Monde Jean-Marie Colombani in zijn gelijknamige essay, prominent op de stapel. Hij vent zijn gevoelsleven en zijn persoonlijk succes uit, bewondert mensen omdat ze rijk en geslaagd zijn, niet vanwege hun culturele of intellectuele niveau. Hij neemt de toekomst als uitgangspunt, niet het verleden. Sarkozy’s stijl, politieke denken en economische programma, schrijft Colombani, is er op gericht Frankrijk om te vormen tot een prestatiegerichte, open, dynamische samenleving. Een soort ‘Amerika’ dus, zoals de Fransen dat gemakshalve noemen. Daarom roept Sarkozy wantrouwen en vijandigheid op.

Maar hier en daar ontstaat ook enig voorzichtig zelfvertrouwen. Het centrum-linkse economische weekblad Challenges pakte deze week uit met een top-100 van persoonlijkheden „die Frankrijk maken”. De inleiding was hoopvol maar voorzichtig: „Als ons land zich op gelijke voet voelt staan met de moderne staten van de 21ste eeuw, dan hebben deze 100 daar iets mee te maken.”

Op de omslag prijkte het lachende gezicht van Laurence Ferrari, de nieuwe presentatrice van ’s land meest bekeken tv-journaal, op TF1. Ze volgde deze week na 21 jaar Patrick Poivre d’Arvor op. ‘PPDA’ was een routinier uit de eeuw van Mitterrand en Chirac, die Sarkozy eens vergeleek met een opgewonden schooljongen. Ferrari is een jeugdig ogende 42-jarige vrouw die een rechtszaak voerde – en won – om geruchten de wereld uit te helpen dat zij een affaire had gehad met de president. Nu is ze een icoon van het beginnende tijdperk-Sarkozy.

