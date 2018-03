De drempel tot ellende

Quootje van de week komt van Harry Mens. De Volkskrant citeerde de makelaar uit Lisse over de gisteren aangehouden directeur van beleggingsfonds Easy Life. „W. kwam voorrijden in een Rolls-Royce met privéchauffeur. Dat wekte ook best vertrouwen.”

Het gaat over John Wolbers, een jongeman van 34. Hij mocht vorig jaar in Mens’ praatprogramma Business Class, tegen de gebruikelijke betaling van 10.000 euro, zijn beleggingsproduct komen aanprijzen.

Volgens justitie hebben zo’n vijfhonderd mensen 33 miljoen euro aan Wolbers toevertrouwd, voor een morbide vorm van beleggen. Met de inleg van beleggers neemt Easy Life levensverzekeringen over van doodzieke Amerikanen. Bij overlijden komt de uitkering niet toe aan de nabestaanden maar aan Easy Life. Aldus garandeerden Wolbers en zijn compagnons rendementen van 9 tot 10 procent.

Volgens het OM besteedden de mannen achter Easy Life de ingelegde gelden vooral aan hun eigen weelde. Justitie arresteerde deze week drie betrokken (voormalig) directeuren, en legde beslag op hun riante optrekjes en luxe auto’s. Bij zijn villa in Heeze werd ook de Rolls-Royce van Wolbers weggetakeld. De hoofdverdachte zette zijn Porsche 911 aan de kant bij een autorally in Portugal en meldde zich gisteren eigener beweging bij de politie.

Toen Easy Life eind 2005 werd opgericht, speelde de zaak-René van den Berg. Deze valutahandelaar had in eigen (tennis-)kringen wel 85 miljoen euro opgehaald en eveneens gouden bergen beloofd. Met nieuwe inleggen betaalde hij forse rentes uit aan eerdere deelnemers. Nadat zijn piramidespel was gevallen, werd hij aangehouden en vervolgd. Hij zit een celstraf uit van vijf jaar.

De AFM waarschuwde destijds in deze krant dat er „wel vijftien Van den Bergen” in Nederland rondliepen. Behalve de mannen van Easy Life liepen er het afgelopen jaar meer van hen tegen de lamp. Denk aan de vastgoedbeleggers van Palm Invest, Golden Sun Resort en Royal Dubai.

Anders dan Van den Berg opereerden de meesten van hen juist erg opzichtig. Stuk voor stuk snelle jongens in snelle auto’s of op snelle boten. Ze adverteren in De Telegraaf, verspreiden gelikte brochures en staan op rijkeluisbeurzen. Ook hun beleggingspropositie is eender: hoge, gegarandeerde rendementen op beleggingen met korte looptijd. En, heel belangrijk, de inleg bedraagt minimaal 50.000 euro. Dat is immers de drempel waarboven de AFM geen wettelijk toezicht meer houdt.

Voor wie de lichten dan nog niet duidelijk genoeg op rood staan, is er nieuw waarschuwingssignaal: kijk eens naar de parkeerplaats tijdens de opnamen van Business Class.

Philip de Witt Wijnen