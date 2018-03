De drempel kan nog lager

De avant-garde is er ver te zoeken, maar Herman van Veen is er wel. Net als Henk Helmantel, Klaas Gubbels, Aat Veldhoen en, iets verrassender, Ger Lataster. De nieuwe galeriebeurs Open Art Fair die dinsdag opengaat in de Utrechtse Jaarbeurs springt in het gat in de markt dat Art Amsterdam en Art Rotterdam laten liggen en dat blijkbaar niet voldoende wordt bediend door de beurs Realisme en de kleinere in de regio.

In zijn opzet heeft de Open Art Fair wel iets van een ‘salon der geweigerden’. Dat was althans een van de redenen die organisator Erik Hermida noemde toe hij zijn nieuwe beurs aankondigde. De andere beurzen waren te elitair, bij hem was elke professionele galerie welkom. Desnoods huurde hij er een tweede hal bij in de Jaarbeurs.

Er doen in totaal 92 galeries mee aan de beurs, waarvan 12 uit het buitenland. „Ik ben blij dat het er zoveel zijn”, zegt Hermida. „Uit het buitenland had ik niemand verwacht. Ik heb een deel van een tweede hal erbij gehuurd.”

„Als het aanslaat, moet je er bij zijn”, zegt Antoinet van Gaal van Galerie Meander in Zevenaar. Op een plaats op Art Amsterdam maakt ze geen kans, denkt ze. „Mijn aanbod is heel divers en niet in het hoogste segment.” De ballotage voor de Open Art Fair was volgens haar miniem en ze is daarom heel benieuwd naar het niveau van de deelnemende galeries.

Van Gaal staat op beurzen om haar klantenkring te verbreden en zich in andere delen van het land te presenteren. „En omdat ik er goed verkoop. Er komen in heel korte tijd ongelooflijk veel mensen langs. Affordable Art had 10.000 mensen in een weekend, die komen niet in mijn galerie.”

Annelies Année runt sinds 1992 een galerie in Haarlem en heeft al heel wat beurzen zien verdwijnen, zoals de Holland Art Fair en kleinere in Rosmalen en Leiden. Ook zijn er nieuwe verschenen, zoals vorig jaar de Affordable Art Fair in Amsterdam en dit jaar de Primavera in Rotterdam. Volgens Chris Konijnendijk van galerie First Class Art in Numansdorp vult de Open Art Fair een leemte tussen laagdrempelige beurzen waar ook kunstenaars hun eigen werk verkopen en het exclusieve PAN Amsterdam.

Voor Pieter Post van de Maastrichtse Galerie Post+García is de Open Art Fair een gelegenheid om zich voor te stellen aan de kunstwereld. Zijn galerie zit op een volgens hem prachtige plek bij het Bonnefantenmuseum. „Maar het is helaas geen ‘looplocatie’. Mensen willen steeds geconcentreerder en sneller hun informatie hebben. Een beurs is een goed instrument om kunst en kunstminnenden direct bij elkaar te brengen.”

Volgens Post is Art Amsterdam niet geschikt voor zijn galerie. „Die beurs propageert vooral vernieuwende kunst. In Limburg zijn we minder progressief dan in de Randstad. Met onze galerie zitten we meer in het segment van kunstenaars met een lange historie, zoals de Spanjaard Ripollés, die 25 jaar geleden veel bekender was in Nederland. Ger Lataster, van wie we nu een expositie hebben, is 88 jaar. Goede kunstenaars met een enorme staat van dienst, maar geen mensen die nog installaties of video’s gaan zitten maken.”

Grietinus Harms van galerie Collectie Harms Rolde is vooral blij dat de nieuwe beurs breed laat zien wat er nu in Nederland aan verschillende kunstvormen voor handen is. Andere beurzen vindt hij vaak te veel „eenrichtingsverkeer”. „Deze is voor iedereen toegankelijk: zowel voor figuratief als conceptueel werk.”

Open Art Fair, Jaarbeurs Utrecht. 9-14 september. Inl: www.openartfair.nl