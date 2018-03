‘De bannabikira vertroetelden me’

Joke Linders is koud twee dagen in Oeganda als ze betrokken raakt bij een auto-ongeluk. Ze is daar om onderzoek tedoen voor haar nieuwe boek. Een vrachtauto rijdt vanachter in op de auto waarin zij en haar oudste zus zitten. De auto belandt in het moeras, Linders breekt haar been. De gebeurtenis vertoont veel gelijkenis met een soortgelijk ongeluk op dezelfde plek, op dezelfde route naar de missiepost Bwanda, 79 jaar eerder.

Een wagen met daarin zes witte zusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika, op de terugweg na twee weken retraite, raakt op 27 juli 1938 om onduidelijke redenen van de weg, kantelt en komt ondersteboven in het moeras terecht. Zuster Marie François de Borgia op de achterbank ‘vliegt regelrecht in de armen van haar Jezus aan wie ze haar leven had aangeboden’, de andere zusters en de chauffeur houden er wat kneuzingen en schrammen aan over.

De omgekomen witte zuster Marie François de Borgia was Aagje Wesselingh, een Hollandse boerendochter – en de tante van schrijfster Joke Linders, die met Witte zuster in donker Afrika – Portret van een boerenfamilie het levensverhaal van haar tante heeft opgetekend. Aagje treedt op haar twintigste in bij de witte zusters en vertrekt in 1913 naar Afrika. Eerst naar Algerije en dan voorgoed naar Oeganda.

Haar eigen ongeluk was een choquerende ervaring voor Linders. „Ik dacht, in het Engels nog wel: Aagje repeated. Meteen daarna realiseerde ik me: Dit kan ik nog denken, dus ik ben niet dood.” Haar eerste opwelling was om terug te gaan naar Nederland, maar dat was lastig te organiseren. „Onze verwondingen waren niet levensbedreigend en we waren er nu toch.”

De bannabikira, de zwarte zusters van het klooster in Bwanda dat Aagje mede heeft opgezet, vingen de zussen Joke en Riet op. „Daardoor werden we afhankelijk van hún systeem, wat ik eerst niet prettig vond. Maar de zusters vertroetelden en verzorgden ons zo liefdevol, we ervoeren een enorme warmte en verbondenheid. Ze gingen elke dag voor ons bidden, op zo’n vanzelfsprekende, positieve manier. Ik ben er niet katholiek van geworden, maar het heeft me wel goed gedaan.”

Hoe kwam u Aagje op het spoor?

„Na het overlijden van mijn moeder Jans, de jongste zus van Aagje, vonden mijn zussen en ik veel brieven. Jans was de laatste van haar generatie en alle correspondentie was bij haar terechtgekomen. Alles, dus ook de brieven van de andere ingetredenen van de familie. Behalve Aagje, die bij de witte zusters zat, was zus To karmelietes, broer Frans was witte pater en zus Marie franciscanes. Mijn moeder heeft haar oudste zus nooit gekend, ze scheelden negentien jaar. Toen Jans één jaar was, vertrok Aagje naar het klooster. Jans moest haar regelmatig brieven schrijven, maar eigenlijk vond zij die onbekende zus behoorlijk bemoeizuchtig. ‘Zul je goed bidden’ en ‘Ik vind dat jij ook naar Afrika moet komen om negertjes te helpen’.”

Waarom dan juist een document over Aagje, en niet over bijvoorbeeld zus To?

„To zou een prachtig verhaal zijn, droeviger ook, maar uiteindelijk had ik weinig met dat lijdzame van haar. Ik vond Aagje avontuurlijk, ze heeft hoger onderwijs in Oeganda op poten gezet. Ze had elan en durf. Aagje is bij de witte zusters gegaan omdat ze iets van de wereld wilde zien. Het was niet zozeer een vlucht van de boerderij, want ze hield van het boerenleven. Ze kon kaas maken als de beste. Ik zie het meer als een emancipatoire keuze. Ze was slim, maar studeren was niet aan de orde. Tegelijk, en dat vind ik tragisch, kwam ze door haar keuze terecht in een systeem dat redelijk onderdrukkend was. Moeder- overste had het voor het zeggen.”

U noemt uw boek een document, geen biografie.

„Ik wilde haar ervaringen recht doen in de tijd. Ik heb expres zo veel mogelijk haar woordkeuze gebruikt, hier en daar gemoderniseerd door de ‘sch’ weg te halen. Ik had ook een roman kunnen schrijven, maar ik wilde het feitelijk houden. En dat kon doordat Aagje vaak geestig is, en haar vader een geweldige pen had. In eerste instantie vonden we honderd brieven. Het voormalige klooster in Esch bleek ook een heleboel brieven te hebben, prachtig gebundeld en zorgvuldig bewaard. Met die van de andere familieleden erbij beschikten we over zo’n 500 brieven. Er was 60 jaar geleden al veel verzameld. De dichter/literatuurhistoricus Anton van Duinkerken heeft zich geïnteresseerd voor Aagje. ‘Zo’n vrouw verdient een biografie’, schreef hij in 1941, toen ze al dood was, in De Tijd.”

Vond u het moeilijk in uw boek afstand te nemen van uw tante?

„Eigenlijk heb ik niet eens geprobeerd om distantie te houden, ik wilde haar begrijpen. En natuurlijk was dat wel eens lastig. Je deelt niet haar geloof, haar spiritualiteit. Bij het overtikken van de brieven werd ik af en toe fysiek onwel als ik las hoezeer zij zich overgaf aan het systeem.”

Zoals?

„Dat eindeloze goedpraten van ellende. Wanneer ze haar moeder vanuit Afrika voorschrijft hoe die zich moet voelen als To sterft. ‘To zal wel naar de Heer zijn en gelukkig zijn.’ Dat is moeilijk te begrijpen, ik word daar opstandig van.

„Die onvoorwaardelijke overgave aan het eenmaal gekozen ideaal, dat kom je niet meer tegen. Behalve misschien bij het ouderschap. Beetje rare vergelijking misschien, maar daar lijkt het nog het meeste op, omdat je onvoorwaardelijk voor je kinderen kiest.”

Uw tante heeft het over ‘negertjes’, ‘nikkertjes’ en zinnen als: ‘Ze gaan tegenwoordig een stuk beter gekleed dan toen ze nog halfnaakt rondliepen. Dat moet de invloed van het christendom zijn’.

„Je moet dat soort termen zien binnen de opvattingen van die tijd. De orde van de witte zusters en de witte paters die midden 19de eeuw is opgezet door de Franse kardinaal Lavigerie die een groot ideaal had. Hij wilde alle mensen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten daadwerkelijk hulp bieden maar ook bekeren. Daar zit natuurlijk een groot superioriteitsoordeel in, maar dat past in de normen en waarden van die tijd. Termen als racistisch in dit verband doen niet ter zake.”

U ontmoette vooral ‘dankbaarheid’ bij de Afrikaanse missiezusters, schrijft u.

„Dat was voor mij wel onthullend. Als de witte zusters ons niet het geloof hadden gebracht, dan waren we nu niet zo ver geweest als nu, zeiden de Oegandese nonnen. Dan hadden we nog zonder kleren rondgelopen, dan hadden we geen onderwijs gehad.”

Wat zag u terug van Aagje in Afrika?

„De school werkt nog zoals zij die heeft opgezet. Het is een Engels systeem, vrij strikt en met de meisjes in schooluniform. Blauw met wit, Maria’s kleuren. Aagjes beeltenis zie je op foto’s die in het gebouw hangen. Haar graf wordt goed onderhouden, eigenlijk hopen de bannabikira dat ze zalig wordt verklaard. Er zijn 500 leerlingen en 200 Afrikaanse nonnen. Voor meisjes in Afrika is schoolgaan bij de nonnen en intreden in een religieuze gemeenschap nog steeds de beste kans om iets te leren, en een manier om los te komen van de gesloten dorpsgemeenschap. Het is, net als destijds voor Aagje, een kans op emancipatie.”

En de witte zusters?

„In Nederland is er geen aanwas van witte zusters meer. In Oeganda zijn er nog een paar en af en toe meldt zich een meisje voor een stage. Maar in feite houdt de orde op te bestaan. En zo erg vinden ze dat niet; hun taak is volbracht. Ze hebben geholpen met het stichten van inlandse ordes, waarvan er nu zo’n dertig zijn.”

U bent er nog persoonlijk bij betrokken.

„Als familie hebben we een fonds opgericht om het werk van onze tantes voort te zetten. Het ondersteunt meisjes die naar school willen maar dat niet kunnen betalen. Er wordt ook een schoolgebouw mee gerestaureerd.”

Voelt u zich daar niet ongemakkelijk bij?

„Ik zie het als een vorm van ontwikkelingswerk. Ik denk dat we de verantwoordelijkheid hebben om onze kennis en welvaart te delen.”

Joke Linders: Witte zuster in donker Afrika. Querido, 256 blz. € 18,95.