‘Creativiteit maakt ons sterk én zwak’

„Het Nederlands elftal moet weer leren winnen.” Bondscoach Bert van Marwijk doelde gisteren met die opmerking niet zozeer op de slechte resultaten van Oranje in het tijdperk Van Basten.

Cijfermatig viel er zeker in de kwalificatieduels weinig aan te merken op de resultaten van de huidige trainer van Ajax. Het ging Van Marwijk er eerder om dat het Nederlands elftal stabieler dient te worden, degelijker op resultaat moet kunnen spelen. „We zijn een creatief, brutaal volkje en een beetje arrogant”, meent de bondscoach. „Dat maakt ons heel sterk, maar soms ook zwak. We willen nog wel eens nonchalant zijn. We moeten nog beter leren te winnen.”

Van Marwijk keek gisteren alvast verder dan de oefenwedstrijd tegen Australië, die morgen op het programma staat in Eindhoven. Woensdag wacht in Skopje Macedonië, de eerste tegenstander in het kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap van 2010 in Zuid-Afrika. Effectief voetbal wordt dan belangrijk. Puntenverlies kan al vervelende gevolgen hebben in Groep 9, waarin verder Noorwegen, IJsland en Schotland de opponenten zijn. Alleen de groepswinnaars plaatsen zich direct voor het mondiale toernooi. De acht beste nummers twee spelen in een barrage (uit en thuis) voor vier deelnemersbewijzen.

Het Nederlands elftal heeft slechte ervaringen met de Macedoniërs. In de aanloop naar het wereldkampioenschap in Duitsland (2006) was Oranje ook bij het Balkanland ingedeeld en kon het twee keer niet winnen. Uit werd het 2-2, overigens nog met Mark van Bommel in de gelederen. Thuis kwam Oranje niet verder dan 0-0.

„Die resultaten bewijzen wel dat we hier te maken hebben met een lastige tegenstander”, meent Van Marwijk die geen invloed heeft gehad op de samenstelling van het speelschema en nu wordt geconfronteerd met een lastige start. „Het heeft geen zin je druk te maken over zaken waar je toch geen invloed meer op kunt uitoefenen”, maakte hij daar weinig woorden over vuil.

In de aanloop naar het Europees kampioenschap in Zwitserland en Oostenrijk eindigde het strijdlustige Macedonië als vijfde in de poule achter Kroatië, Rusland, Engeland en Israël. In Skopje werd met 2-0 de latere EK-deelnemer Kroatië verslagen en Engeland kon in Manchester ook niet van deze ploeg winnen (0-0). „In het internationale voetbal komt alles steeds dichter bij elkaar”, constateert Van Marwijk. „Maar je ziet de nivellering tevens in de landelijke competities. In een bekertoernooi kan een kleine ploeg ook van een grote club winnen.”

Vanaf de eerste dag dat Van Marwijk bij de KNVB aan de slag is werd duidelijk dat hij niet als een olifant door de porseleinkast rent. Hij predikt evenmin revolutie en werkt verder met het elftal dat Van Basten heeft opgebouwd.

Maar hij wil wel bepaalde nuances aanbrengen. Zoals de nadruk leggen op de rol van de controleurs op het middenveld, momenteel zijn schoonzoon Mark van Bommel en Nigel de Jong. Zij moeten Oranje in eerste instantie meer stabiliteit geven. De geblesseerde Orlando Engelaar, die tijdens het Europees kampioenschap op het middenveld opereerde, zal in de optiek van Van Marwijk nog te aanvallend zijn ingesteld.

Oranje mocht in Bern dan weliswaar opzien baren tegen Italië (3-0) en Frankrijk (4-1), het gaf ook veel kansen weg en werd vaak gered door een magistrale doelman Edwin van der Sar. „De aanvallers kunnen eveneens een ploeg stabieler maken door net op tijd een stapje terug te zetten”, doceert Van Marwijk. Hij kijkt er niet van op dat hij internationals die op de loonlijst staan van topclubs in Europa dit nog moet voorhouden. „Het is misschien vreemd, maar wel nodig.”

Bij Feyenoord lag Van Marwijk in de clinch met Robin van Persie die uiteindelijk naar Arsenal vertrok. Bij het Nederlands elftal lijken beiden met een schone lei de samenwerking te hervatten. „Ik kan een goede vergelijking trekken. Robin heeft zich fantastisch ontwikkeld. Het lijkt wel of hij de laatste jaren zelfs in de lengte is gegroeid.”

De oefendwedstrijd in Eindhoven met Australië zal Van Marwijk niet aangrijpen om te experimenteren. Hij wil de ontmoeting benutten om het Nederlands elftal klaar te stomen voor de WK-kwalificatie. Het publiek loopt vooralsnog niet erg warm voor deze testwedstrijd. Er waren begin deze week slechts 20.000 van de 35.000 beschikbare plaatsbewijzen verkocht.