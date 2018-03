Colombia? Dit is Limburg

Het blijkt de ideale kweekplaats voor wiet: maisvelden. Hennepplanten vallen er nog minder op dan tussen de asperges.

Als de mais net is gezaaid wisselen kwekers stiekem maisplanten om voor hennepplanten. Mais groeit hoog – soms wel 2,5 meter – dus van de buitenkant zie je de hennepplanten niet. Korrelmais is nog het beste, die wordt begin juni geoogst en pas in oktober komt de boer hem ophalen. Precies lang genoeg voor een wietoogst.

In de steden valt de politie vooral woningen binnen voor hennepplantages, Noord-Limburg kent veel buitenteelt: landbouwgronden, natuurgebieden, loodsen, schuren. Toon van Hoof, die jarenlang de Limburgse land- en tuinbouwbond LLTB leidde, vond vorig jaar twintig hennepplanten tussen zijn mais. Die trok hij eruit. Er waren andere boeren die mannen op bezoek kregen die vroegen of ze die ene hoek van het veld met rust konden laten. Ze lieten geld achter en, o ja, ze wisten op welke school de kinderen zaten.

In 2005 werd de hennepteelt in de grensstreek bij Venray daarom grondig aangepakt. Met helikoptervluchten, dan zie je de groene planten als de mais geel wordt. En alleen vanuit de lucht zie je de gaten in de maisvelden. De politie maakt foto’s, noteert de coördinaten en stuurt een grondploeg om de planten te ruimen. En de boeren kregen gele jerrycans voor in de maisvelden. Zo konden ze laten zien dat de politie er vaak zou komen controleren.

Politie en justitie in Noord-Limburg treden net als in veel andere gemeenten harder op tegen hennepteelt, omdat die de afgelopen jaren steeds grootschaliger en bedrijfsmatiger is gewordem en steeds vaker samengaat met andere vormen van criminaliteit.

De grootschaligheid blijkt uit de grootte van de plantages: van zolderkamer naar schuur naar loods of kas. Het blijkt ook uit verklaringen van buurtbewoners die ook bij deze plantage steeds die blauwe BMW zagen. De elektriciteit die bij alle plantages op dezelfde manier is aangelegd. Die ene monteur die alle meterkasten met dezelfde tang verzegelt.

Maar nu gemeenten, boeren, politie, het Openbaar Ministerie, de woningcorporaties, de elektriciteitsbedrijven en andere partijen in de grensstreek bij Venray samen optrekken tegen de hennepteelt zijn er, verspreid door de maisvelden, nog maar enkele planten te vinden, ver uit elkaar en in slechte conditie, zegt projectleider Theo Dieleman van de gemeente: 800 hennepplanten dit jaar en het jaar hiervoor, tegen bijna 40.000 in 2005.

De grote hennepplantages verplaatsten zich naar de westkant van de grens, in het Duitse Nordrhein Westfalen. En nu de politie daar vorig jaar ook streng is gaan controleren en net als de Nederlandse politie helikopters heeft ingezet, verdwijnen ze daar ook. Weet je waar ze nu zitten, zei een projectleider van de Duitse politie gistermiddag tijdens een informatiedag voor journalisten: in het oosten van Duitsland, Polen en in Tsjechië. Ook bij hennepplantages in het buitenland zijn vaak Nederlandse kwekers betrokken. „Het is iets waar we als Nederlanders gewoon goed in zijn”, zegt operationeel chef Harold Hafmans van de politie Venray.

Waarom vliegt de politie nog altijd met helikopters als de kwekers vorig jaar al goeddeels zijn vertrokken?

Hafmans verwacht dat als de politie een jaar stopt met de controles, kwekers terugkomen. In Duitsland zijn de straffen veel zwaarder dan in Nederland. Een hennepteler kan er zes tot tien jaar gevangenisstraf krijgen. „In Nederland krijg je met duizend planten nog geen celstraf”, zegt politiechef Hafmans.

En, het is een te lucratieve handel, de wiet. Hoe strenger politie en justitie de hennepteelt aanpakken, hoe schaarser de wiet wordt, waardoor die duurder wordt. Ook bezoekers van coffeeshops merken dat.

„Het heeft ook op dat gebied min of meer een preventieve werking”, zegt burgemeester Hahn van een van de samenwerkende Noord-Limburgse gemeenten, Meerlo-Wanssum. Hij erkent dat het „dubbel” is dat de gemeenten de hennepteelt hard aanpakken, terwijl ze de coffeeshops in de regio willen behouden. „Ik denk ook wel, wat is het eigenlijk zot. De coffeeshops mogen wiet verkopen en er staat geen politieagent bij de deur om te kijken waar het vandaan komt. Maar een goed alternatief is er niet.”