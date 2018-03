Coach Palermo al na één duel ontslagen

PALERMO, 4 sept. Palermo-trainer Stefano Colantuono is ontslagen, nadat de voetbalclub uit de Italiaanse Serie A afgelopen weekeinde de eerste competitiewedstrijd met 3-1 had verloren van Udinese. Voorzitter Maurizio Zamparini meende dat Colantuono niet de juiste opstelling had gekozen en besloot daarom de trainer uit zijn functie te zetten. Colantuono wordt bij Palermo opgevolgd door oud-Cagliaricoach Davide Ballardini.