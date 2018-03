Ciao Stefano In: Kriterion, Amsterdam; Lantaren/Venster, Rotterdam Ciao Stefano is een Italiaanse komedie die met veel sympathie en humor het moeizame bestaan van Stefano en de familie Nardini schetst. Hun leven zit vol problemen. Regisseur en co-scenarist Gianni Zanasi leverde een film af die beter gemaakt en leuker is dan menig andere recente Italiaanse komedie, hij won er vorig jaar dan ook terecht de prijs mee voor beste Italiaanse film op het filmfestival van Venetië. Regie: Gianni Zanasi. Met: Valerio Mastandrea, Anita Caprioli, Giuseppe Battiston, Caterina Murino