Cheney spreekt leiders Oekraïne

De Amerikaanse vicepresident Dick Cheney heeft vanochtend een verzoeningspoging ondernomen tussen president Viktor Joesjtsjenko en premier Joelia Timosjenko van Oekraïne. Hij probeert zo de wankele pro-westerse regering in Kiev op de been te houden en de stabiliteit in de regio te verzekeren, meldden analisten en lokale media. Cheney sprak eerst met de premier Timosjenko die goede banden onderhoudt met Moskou. De premier zei achteraf te hopen op een „vernieuwde dynamiek” in de betrekkingen met de VS. Cheney prees de veranderingen die Oekraïne de afgelopen jaren heeft doorgevoerd.

Daarna sprak de Amerikaanse vicepresident met Joesjtsjenko, die deze week met zijn partij Ons Oekraïne de regering verliet uit onvrede over het beleid van Timosjenko. Zij weigerde de Russische inval in de Georgische regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië te veroordelen. Joesjtsjenko daarentegen steunt openlijk Georgië. De spanningen in de coalitie lopen al maanden hoog op. De hoofdrolspelers zijn zich aan het profileren voor de presidentsverkiezingen van 2009.

De reis van Cheney, die de afgelopen dagen al in Azerbajdzjan en Georgië was, is vooral bedoeld als signaal aan Moskou. Cheney zei dat hij de Amerikaanse bondgenoten uit het voormalige Sovjetblok verder wil ondersteunen en bestempelde de relatie met Oekraïne als „zeer belangrijk.” De VS willen dat Georgië en Oekraïne op termijn lid worden van de NAVO, iets waar Rusland fel op tegen is.

De VS zegden eerder 1 miljard dollar steun toe aan Georgië. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou reageerde vanochtend dat die Amerikaanse steun de agressie van Tbilisi zal aanmoedigen.

Ook de aankomst van het marineschip USS Mount Whitney in de Georgische havenstad Poti is de Russen een doorn in het oog. Het vlaggenschap van de Amerikaanse Middellandse Zeevloot brengt hulpgoederen naar Georgië. De Russische vloot in de Zwarte Zee houdt het Amerikaanse schip nauwlettend in het oog, aldus Moskou. (AFP, AP, Reuters)