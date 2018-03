Cheney: Georgië op termijn NAVO-lid

Tbilisi. De Verenigde Staten zien Georgië op termijn als NAVO-lidstaat en hebben grote twijfels over de geloofwaardigheid van Rusland als internationale partner. Dat zei de Amerikaanse vicepresident Dick Cheney gisteren bij zijn bliksembezoek aan Tbilisi in Georgië. Cheney is de eerste westerse leider die Georgië bezoekt sinds de korte oorlog met Rusland vorige maand. Zijn vier uur durende bezoek was bedoeld als steunbetuiging aan de pro-westerse president Michael Saakasjvili. ”De acties van Rusland zorgen voor grote twijfels over de intenties van het land en over de geloofwaardigheid van Rusland als internationale partner. Niet alleen met betrekking tot Georgië, maar tot de hele regio”, zei Cheney tegen de pers na zijn gesprek met Saakasjvili. Ook Oekraïne, waar Cheney gistermiddag was, heeft de toezegging van de NAVO dat het op termijn lid kan worden. Rusland verzet zich fel tegen toetreding van deelrepublieken van de voormalige Sovjet- Unie tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie.