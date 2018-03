Chemie handhaaft omzetverwachting

Den Haag, 5 sept. De chemische industrie heeft de omzet in de eerste helft van het jaar met 3,5 procent zien stijgen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De omzet kon vooral toenemen door prijsstijgingen. De productie bleef vrijwel gelijk. De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) maakte dat gisteren bekend. De vereniging verwacht nog altijd de eerder aangekondigde omzetstijging van 5 procent over het hele jaar te kunnen halen. ”Een en ander blijft afhankelijk van de economie, de olieprijs en de verhouding tussen de euro en de dollar”, aldus VNCI-directeur Alma in een verklaring.