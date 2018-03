Chavanel leider Vuelta

Paolo Bettini heeft gisteren de zesde rit van de Ronde van Spanje gewonnen. Na 150 kilometer, van Ciudad Real naar Toledo, zegevierde de Italiaanse wielrenner van Quick-Step in de massasprint. De wereldkampioen troefde na een paar lastige slotkilometers de Belg Philippe Gilbert af.

De Fransman Sylvain Chavanel nam in het algemeen klassement de leiding over van de Amerikaan Levi Leipheimer. Chavanel was trots op zijn verworven positie. „Ik ben de eerste Fransman die de leiding heeft in de Vuelta sinds Laurent Jalabert. Het is een grote eer voor mij dat ik hem nu opvolg. Ik kwam hier om een etappe te winnen. Dit is een mooie bonus. Ik ga proberen de trui zo goed mogelijk te verdedigen.”

Bettini kreeg met zijn ritzege de bevestiging dat hij op tijd in vorm is voor de WK eind september voor eigen publiek in Italië. „In de jaren dat ik de wereldtitel won, won ik ook etappes in de Ronde van Spanje. Dat is een goed teken”, zei de wereldkampioen van 2006 en 2007. Vandaag hadden de renners een rustdag.