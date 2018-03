Cescau haalde omzetdoel niet

Unilever (onder meer bekend van de merken Unox, Lipton en Robijn) is een heel ander bedrijf dan vier jaar geleden. Dat is grotendeels de verdienste van Patrick Cescau die het Brits-Nederlandse concern in die periode strak regeerde. De Fransman, die deze maand zestig wordt, staat bekend als een beminnelijk persoon, maar op het zakelijke vlak ontpopte hij zich als een tamelijk harde manager.

De belangrijkste verandering die Unilever onderging was het afstappen van het duo-voorzitterschap. Dat was nog een relict uit 1930, toen Unilever ontstond uit een fusie tussen de Nederlandse margarineproducent Margarine Unie en de Britse zeepfabrikant Lever Brothers. Unilever kende sindsdien twee directies, waarbij de bestuursvoorzitter van het Nederlandse bedrijf de functie van vicevoorzitter vervulde bij de Britse onderneming en andersom. Patrick Cescau werd in mei 2005 de eerste bestuursvoorzitter van Unilever die het alleen voor het zeggen had.

Die vereenvoudiging van de bedrijfsstructuur ging niet zo ver als die van het eveneens Brits-Nederlandse dualistische olieconcern Shell, dat in 2004 radicaal koos voor het doorvoeren van ‘één management, één hoofdkantoor’. In tegenstelling tot Shell heeft Unilever nog altijd twee hoofdvestigingen, een in Rotterdam en een in Londen. Ook het aandelenpakket van het concern is nog altijd gesplitst in een Brits deel en een Nederlands deel.

Cescau wist het bedrijf wel op andere onderdelen strakker te maken. Hij zorgde ervoor dat managers eerder ter verantwoording werden geroepen als de resultaten onder de maat bleven en concentreerde onderzoek en ontwikkeling in Vlaardingen. Niet-renderende onderdelen van Unilever werden onder Cescau’s bewind zonder pardon verkocht. Zo nam Unilever achtereenvolgens afscheid van de parfumtak, de snackdivisie Mora, diepvriesdivisie Iglo, het roomkaasje Boursin, de sauzen en marinades van Lawry’s and Adolph’s, een Turkse olijfoliedivisie, een Amerikaanse wasmiddelendivisie en onlangs nog de olies en azijnen van het merk Bertolli.

In Nederland moesten fabrieken van Calvé (Delft), Knorr (Loosdrecht) en Cif (Vlaardingen) hun deuren sluiten, omdat de productie elders elders efficiënter kon gebeuren, en dus goedkoper. Automatisering en personeelszaken besteedde het bedrijf onder Cescau grotendeels uit. In totaal werd Unilever in de laatste vier jaar wereldwijd 20.000 werknemers slanker.

Cescau vormde een internationaal geschakeerd topmanagement met drie Amerikanen, een Zuid-Afrikaan, twee Indiërs en een Française. Opvallend was dat hierin de Nederlanders en Britten ontbreken, alsof Cescau zoveel mogelijk afstand wilde nemen van de wortels van het bedrijf. Wellicht wilde hij zo de weg vrijmaken om Unilever zich te laten ontwikkelen tot een echte mondiale multinational.

Cescau heeft nadrukkelijk zijn stempel gedrukt op het bedrijf waar hij zijn leven lang gewerkt heeft. Dat hij nu na bijna vier jaar al plaats maakt voor een opvolger, zien sommige analisten als een teken dat hij vervroegd moet vertrekken, wellicht omdat de bedrijfsresultaten onder de maat bleven. Het belangrijkste doel van Unilevers strategische plan ‘Path to growth’, een jaarlijkse omzetgroei van minimaal 5 procent vanaf 2004, werd niet gehaald. Ook Cescau heeft met al zijn maatregelen de omzetgroei niet op dat gewenste niveau gekregen.

Vooral in het laatste jaar werd Unilever geplaagd door hoge grondstofprijzen en een afnemend consumentenvertrouwen. Als leverancier van luxe voedings- en schoonheidsproducten is het bedrijf al eerder conjunctuurgevoelig gebleken.

De koers bewoog de laatste vier jaar mee op de golven van het beurssentiment, met een piek van 25,72 euro in december 2007. In januari van dit jaar veroorzaakten de kredietcrisis en gestegen grondstofprijzen en scherpe daling van de koers. Per saldo steeg het aandeel Unilever in de nog onvoltooide periode Cescau van 17 euro naar 19 euro, een bescheiden winst voor vier jaar.

In het artikel ‘ Cescau haalde omzetdoel niet’ (5 september, pagina 15) wordt de indruk gewekt dat de Unilever-topman zijn doel van 5 procent jaarlijkse omzetgroei niet heeft gehaald. Cescau heeft zich in zijn periode (2004-2008) gecommitteerd aan een jaarlijkse omzetgroei van 3 tot 5 procent. Dat doel heeft hij gehaald.