CD De Jeugd van tegenwoordig wint 3voor12 Award

AMSTERDAM, 5 SEPT. De 3voor12 Award voor de beste Nederlandse cd van dit jaar, is gisteren gewonnen door rapgroep De Jeugd van Tegenwoordig met hun cd De Machine. 3voor12, de vpro-site die geheel aan popmuziek gewijd is, reikte de prijs voor de vierde keer uit, eerdere winnaars waren onder meer Voicst en Opgezwolle. De jury prees de tweede cd van De Jeugd... om de eigenwijze stijl. ”Aan de grappige teksten kun je horen dat ze slim zijn, en de beats zijn zo strak dat het ook als instrumentaal album favoriet zou zijn.” De teksten werden omschreven als ”de poëzie van 2010”. De Jeugd van Tegenwoordig, afkomstig uit Amsterdam-Noord, bestaat uit rappers Willie Wartaal, Vieze Fur en P. Fabergé en brak door in 2005 met Watskeburt?!. Rapper Vieze Fur liet gisteren weten dat hij ”naakt in een hoekje was gaan liggen huilen” als hij niet had gewonnen. Onder de andere elf genomineerden waren de Bloody Honkies, Gem en Pete Philly & Perquisite.