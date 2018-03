Brandende ledematen langs de chromen stang

In drie snelle grepen verdwijnt een meisje in een minirok versierd met rinkelende schijfjes in de nok van een paal. Ze klemt zich met alleen haar benen aan de stang vast en helt haar lichaam achterover. Een tweede dame vouwt vanuit handstand haar benen om de paal, een derde – op rode naaldhakken – volgt dit voorbeeld.

Paaldansschool Chalans houdt open dag op hun nieuwe locatie in Amsterdam en het demonstratieteam showt wat na een paar jaar les zoal mogelijk is. Straks tijdens de workshops mogen geïnteresseerden het zelf proberen. Chalans heeft scholen in Nijmegen, Oss, Tilburg, Lanaken (bij Maastricht) en Den Bosch. Afgelopen maandag is de nieuwe locatie op het NDSM-terrein geopend.

Voor wie het niet wist: paaldansen is een sport, en op die manier heeft het nog weinig met ranzige nachtclubs te maken. Steeds meer sportscholen geven les in paaldansen vanwege de goede work-out die het biedt. Als vrijgezellenfeest is het populair en degenen met een eigen paal in huis zijn ook al geen extreme uitzonderingen meer.

„Je kunt paaldansen zien als een combinatie tussen turnen en fitness”, vertelt eigenaresse van Chalans Natasja Jansen. „De gedachte erachter is dat een vrouw ook tijdens het sporten vrouw mag zijn.” Jansen, die voordat ze met lesgeven begon professioneel paaldanste in erotische clubs (maar overigens nooit helemaal bloot ging), opende twee jaar terug haar eerste school in Nijmegen. Toen dat een succes bleek, volgden de andere scholen.

Het gemiddelde lesniveau ligt volgens Jansen bij Nederlandse scholen vrij laag. „De lessen gaan vaak erg snel waardoor technieken slordig worden aangeleerd. Ik wilde een kwalitatief lesprogramma opzetten, waarbij de oefeningen langzaam naar een hoger niveau gaan. Veel cursisten willen na een paar lessen direct op hun kop in de paal hangen, dat ziet er spannend uit. Onverantwoord, daar heb je in het begin nog helemaal de kracht niet voor. Bij mij leren ze dat tijdens de hele beginnerscursus van twaalf lessen niet.”

Voor Jansen is het doel van de paaldanslessen om vrouwen zich mooier te laten voelen. „Aan het eind van de beginnerscursus gaan ze een voor een met meer zelfvertrouwen weg.”

Tijd om het zelf te doen. Eerst een warming-up, buikspieroefeningen op de grond. Dan beginnen we met paalklimmen, Jansen doet het voor: „Klem de paal tussen binnenkant knie en buitenkant wreef, trek je aan je armen op aan de paal en zet je andere been bij.” Die positie, vastgeklemd in de paal, is de basis voor verdere oefeningen.

Het ziet er gemakkelijk uit, maar dat valt tegen. Ik krijg mijn benen niet stevig vastgeklemd en glij telkens omlaag. Mijn rechterbeen trilt. Als een krampachtige kat grijp ik mij aan de paal vast. Omdat ik op blote voeten ben, brandt m’n wreef langs het chroom. Een bloeduitstorting op die plek is het resultaat.

Goed, misschien lukken de pole steps beter, een soort pirouette rond de stok. Bij de eerste zwier hou ik mijn arm te laag zodat mijn hoofd er tegenaan komt, de tweede keer heb ik te veel vaart en zwaait m’n lichaam verder door dan ik wil. Pff, lastig. Ik voel me een zwabberende pop en alles behalve sexy. Hoe mensen dit op een verleidelijke, of zelfs erotische, manier kunnen doen is mij een raadsel.

Dan doen we de flash dance: een achterwaartse draai waarbij je je met de paal in een knieholte op de grond laat zakken. Hoewel het chroom pijnlijk langs m’n huid schuurt, voelt dit zwieren wel leuk. Eindelijk voelt het een beetje of ik dans in plaats van beuk, schaaf en bots.

Ynie Blankenzee (25) is ook naar de open dag op het Amsterdamse NDSM-terrein gekomen. Sinds een jaar heeft zij een eigen paal in huis. „Paaldansen is bijna kunst. Je kunt er je vrouwelijke lenigheid mee laten zien.” Ook Lilian Verhoef (33) deed aan de workshop mee. Ze sport al twee jaar niet en zocht iets leukers dan de standaard aerobics of spinning. „Paaldansen leek me leuk, maar dat het zó intensief is had ik niet verwacht”, vertelt ze achteraf. Bezoekster Dorenda Troost (25), van de andere kant, is een beetje teleurgesteld. „Het was allemaal wel heel erg braaf. Bij een andere cursus paaldansen dansten we altijd op hoge hakken.”