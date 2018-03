BP klautert er weer bovenop

BP is in 2006 razendsnel uit de gratie geraakt, en de weg terug is lang en moeizaam geweest. De beurskoers van het olieconcern heeft het de afgelopen twee jaar terecht slechter gedaan dan die van concurrent Shell. Maar nu is BP wel lang genoeg gestraft.

Het jongste signaal dat daarop duidt, is de bekendmaking van een ‘pax russica’ met zijn partners in de Russische joint venture TNK-BP. BP is akkoord gegaan met het vertrek van de Britse topman van dat bedrijf en de benoeming van drie onafhankelijke commissarissen. De koers van BP ging zwaar gebukt onder de onenigheid, ook al vertegenwoordigt TNK maar een betrekkelijk klein deel van de waarde van het concern. De joint venture droeg vorig jaar slechts 5 procent bij aan de kasstroom. Maar het belangrijkste is dat BP zijn belang van 50 procent behoudt in een onderneming die bijna een kwart van de huidige olieproductie van het concern voor zijn rekening neemt, en 19 procent van de bewezen reserves.

Bovendien heeft topman Tony Hayward hard gewerkt aan een oplossing voor de problemen in de Verenigde Staten, en aan het repareren van BP’s slechte reputatie op het gebied van de veiligheid. De raffinageactiviteiten van het concern werden geplaagd door operationele problemen, die het blazoen van Haywards voorganger Lord Browne hadden bezoedeld. Maar BP moet nu kunnen gaan profiteren van de sanering van zijn raffinaderijen in Whiting en Texas City, beide in de VS.

De oliewinningsactiviteiten van het concern groeien weer, na twee jaren van neergang. Het belangrijke diepzeeveld Thunderhorse in de Amerikaanse Golf van Mexico moet eind dit jaar in productie komen, met hogere marges dan bij de duurdere Canadese teerzanden van Shell. De diepzeeprojecten van BP zouden volgend jaar wel eens 3 miljard dollar (2,1 miljard euro) aan winst kunnen opleveren, aldus schattingen van Morgan Stanley, hetgeen overeenkomt met ongeveer 10 procent van de geschatte winst van dit jaar.

BP is erin geslaagd zijn productie in de eerste helft van het jaar met 1 procent te laten groeien, tegen een daling van 2 procent bij Shell. Het concern heeft ook aanzienlijk minder aan kapitaaluitgaven besteed om die groei te bereiken. Tegen de huidige beurskoersen biedt het een hoger dividendrendement dan Shell. BP wordt volgens Citigroup verhandeld tegen een korting van 10 procent ten opzichte van zijn Brits-Nederlandse concurrent, op basis van de verhouding tussen marktwaarde en kasstroom. Die korting lijkt steeds minder goed te verdedigen.