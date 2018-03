Botsing der beschavingen op hele continenten

De themaverdeling is, als je zo tegen het eind van het Filmfestival van Venetië terugkijkt op het vertoonde, bijna fifty-fifty. De helft van de drama’s spelen zich af tussen de muren van de gezinswoning, de andere helft op hele continenten. De films die niet over jaloerse zussen, boze echtgenoten of strenge vaders gaan, hebben complete culturen in de hoofdrol. Toekomstige historici kunnen in Venetië 2008 een spiegel zien van de hedendaagse preoccupatie met de clash of cultures.

Indianen en Spanjaarden, Arabieren en Afrikanen, Amerikanen en Irakezen, Afrikanen en Europeanen, Europeanen en Aziaten, Aziaten en Latino’s. Op het Lido ontmoetten ze elkaar in de afgelopen anderhalve week en dat ging niet zonder slag of stoot. In de enige Italiaanse film hier die niet sentimenteel, simplistisch of ronduit imbeciel was, La terra degli uomini rossi (The Birdwatchers) van Marco Bechis, verlaten Guaraní-indianen hun reservaat in Brazilië en vestigen ze zich op de grond van een Spaanse herenboer. Ze slaan hun wortels in alles wat hij heeft: zijn akkers, zijn arbeiders, zijn gezin. Dus komt de boer met de eeuwenoude Spaanse remedie tegen indianen: het vuurwapen. Hoewel Bechis duidelijk partij kiest en de titelrol eindigt met een verwijzing naar de website www.guarani-fight.org, is de film geen pamflet. De personages zijn gelaagd, de indianen zijn bepaald geen nobele wilden en niet alle Spanjaarden hebzuchtige racisten.

In sommige films is de botsing der culturen voor de regisseur vooral een exotisch decor voor zijn drama. In het wat teleurstellende Jerichow van Christian Petzold biedt het feit dat de bedrogen echtgenoot Turks is de regisseur een handzame verklaring voor zijn jaloezie. De setting van het verhaal in de snackbarwereld geeft ook gelegenheid tot terloopse observaties over de globalisering van culturen, zoals de Vietnamees die döner kebab verkoopt in Duitsland.

Ook Teza van Haile Gerima speelt zich half in Duitsland af. Dit epos, favoriet bij de Italiaanse critici, toont de moderne geschiedenis van Ethiopië door de ogen van Anberber, een eenvoudige boerenjongen die medicijnen gaat studeren in Oost-Duitsland, revolutionair links wordt in de jaren zeventig en zijn idealen in praktijk probeert te brengen als een communistische machtsgreep het eeuwenoude regime omverwerpt.

Het mooist komt de clash of cultures uit in 35 rhums, de subtiele nieuwe film van Claire Denis, na haar wel heel cerebrale thriller L’intrus. Is het wel een clash? De film gaat er niet over. In kalme scènes ontvouwt Denis voor ons de liefde tussen een vader, Lionel, en zijn jongvolwassen dochter Joséphine. Cultuur speelt er alleen subtiel een rol in: Lionel en Joséphine zijn zwart en wonen in een buurt van Parijs waar ook nauwelijks blanken wonen. Dat is geen probleem, dat is een gegeven. De donkere Fransen hier staan zo ver van Afrika af, dat als Joséphine hoort dat haar blanke buurjongen naar Gabon emigreert, ze onthoudt dat hij naar „Congo of zo” vertrekt.

35 rhums is een film over loslaten, over accepteren en de zelfverzekerde bewegingen en montage roept effectief de zoete pijn op die Lionel voelt als hij zijn dochter op de rand van het nest ziet staan, klaar om weg te vliegen. Niets in haar gedrag wijst erop dat ze weg wil, maar ze zal gaan, dat is onvermijdelijk. Net zo onvermijdelijk als dat ze een donkere vriend zal kiezen. De blanke buurjongen wiens liefde voor haar alleen haarzelf niet opvalt, is kansloos. Dat is ook een clash of cultures, maar dan een kleintje.