Boogie-woogie op Hollandse klompen

Je loopt door de supermarkt. Je hebt zin in iets lekkers, maar je wilt ook een beetje gezond eten. Dan kies je, staande voor het vak met zoutjes, een zoutje waar een ‘ik kies bewust’-logo op zit. Logisch toch? Zo kun je met een kar vol fijne spullen thuiskomen, koekjes, ijsjes, fritessaus, frisdrank – allemaal bewust gekozen. Dus gezond.

De Keuringsdienst van Waarde zocht eens uit hoe het nu eigenlijk zit met dat ‘Ik kies bewust-logo dat bijkans overal op zit. 2.700 producten mogen het voeren leerden we van oud-staatssecretaris Clémence Ross, die nu directeur is van de Stichting Ik kies Bewust, een overheidsinstelling die aan de hand van allerlei criteria vaststelt of een product binnen de regels valt.

Die regels moet je als consument wel eerst even kennen voor je je in het wilde weg op het logo verlaat. Dat een product het logo draagt betekent dat het ‘een gezonde keus’ is. Maar de nadruk moet daarbij vallen op ‘keus’, niet op ‘gezond’. Want gezond is fritessaus helemaal niet, evenmin als allerlei koekjes, zoutjes, of ijsjes. Die producten zijn alleen maar minder slecht dan ze waren, of ze scoren goed binnen hun ‘productgroep’ – ze bevatten verhoudingsgewijs veel vitaminen, weinig vet, of suiker. Zo weet de producent van het ijsje te melden dat zijn ijs zo gezond is omdat er ‘vers fruit’ in zit en de mevrouw van Remia fritessaus zegt doodleuk dat er niets aan de fritessaus veranderd is sinds die een logo heeft. Die was blijkbaar al concurrerend op het gebied van vet en suiker.

Het is allemaal nogal vreemd. De biologische fruitteler die van zijn appelen zonder verdere toevoegingen appelsap maakt, krijgt geen logo: de keuringscommissie had graag vezels in het sap aangetroffen. Een waterappeldrankje, eveneens zonder één vezel maar met suiker, draagt wél het ‘ik kies bewust’-logo. De appelsapman weet inmiddels hoe dat kan: dat is een drank. En hij maakt een sap. Hij had nog gedacht: dan noem ik het appeldrank, maar in een drank mag niet zoveel fruit zitten als er in zijn sap zit. Hij verkoopt het sap nu maar zonder het logo, dat trouwens nog best duur is voor kleine producenten.

Zo zijn er geen eieren met het logo, maar wel een ‘scharreleiersalade’. Zo heeft Cool Best (een vruchtensap) een logo, maar Cool best light niet.

Alles ter bescherming en voorlichting en bewustmaking van de consument.

Een raar land en dat is het. Je merkte het ook aan de mooie reconstructie die Andere tijden maakte van de aankoop in 1998 van Mondriaans Victory Boogie Woogie. Een fascinerende geschiedenis die vooral veel bewondering inboezemde voor de verzamelaar Jan-Maarten Bol, dankzij wie het schilderij nu in Den Haag hangt, en niet langer bij de New Yorkse verzamelaar die het bezat, of in het MoMA. Hij zei destijds, zonder dat er een cent was, tegen Hans Locher, directeur van het Gemeente Museum in Den Haag, dat hij contact moest zoeken met de verzamelaar en dat hij moest polsen of die genegen was het schilderij te verkopen. Dat deed Locher, en de verzamelaar was genegen, voor 40 miljoen dollar. De door dit bedrag terneergeslagen Locher kreeg vervolgens van Bol te horen dat hij een optie moest nemen. „Zonder enig zicht op enig geld”, benadrukt Bol nu. Hij ging met De Nederlandsche Bank praten. Nout Wellink voelde er wel voor om ‘een gebaar’ te maken bij het verdwijnen van de gulden, en het héle bedrag te financieren, mits Den Haag dit plan ook steunde. Minister Zalm van Financiën, vond het, als enige aandeelhouder van De Nederlandsche Bank, „eigenlijk wel een interessant plan”. De Victory werd gekocht, iedereen juichte – en de rel brak los.

Je bent geneigd om te zeggen dat die aankoop van een on-Nederlandse allure was en de rel weer typisch Nederlands, maar waarschijnlijk is het allebei gewoon heel Nederlands: iets groots verzinnen en dan geweldig gaan zeuren over centen. En over abstracte kunst.

Maar dankzij Bol, die zich inspande uit liefde voor dit schilderij, voor Mondriaan, voor de kunst, kwam dat zeuren te laat, en hangt het er nu, het laatste schilderij van Mondriaan. Boogie-woogie in Den Haag.