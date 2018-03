boekberichten

Controversiële roman vindt een uitgever in Groot-Brittannië

De Britse onafhankelijke uitgeverij Gibson Square gaat binnenkort de controversiële roman The Jewel of Medina van Sherry Jones uitgeven, zo meldt The Guardian. Onlangs zag de Amerikaanse uitgeverij Random House uit vrees voor extreme moslimreacties af van publicatie van Jones’ historische roman over de bruid van Mohammed, terwijl ze 100.000 dollar had betaald als voorschot. De debuutroman volgt het verhaal van Aisha, de derde en jongste vrouw van de profeet van Allah. Ook de Servische vertaling is onder druk van een kleine moslimgroepering teruggetrokken. (DL)

Uitverkiezing literaire helden

Op zondag 14 september houdt het Nederlandse Letterkundig Museum de Dag van de Literaire Held. In navolging van verkiezingen van de Grootste Nederlander of het Beste Nederlandse Boek, wordt op zoek gegaan naar het meest geliefde literaire personage. ‘Gaat de eer naar Reinaert de vos, Eline Vere of Frans Laarmans? Of misschien toch naar Olivier B. Bommel?’, zo vraagt het museum zich af. (DL)

Gouden Uil: oude regels, nieuwe jury

De organisatoren van de Vlaamse literatuurprijs De Gouden Uil zien af van hun voornemen de regels van de prijs te wijzigen. Vorige maand werd bekend dat uitgevers nog maar een beperkt aantal boeken voor de prijs zouden mogen inzenden, wat een storm van protest opleverde. De uitgever van Marc Reugebrink, dit voorjaar winnaar van de prijs, zei dat hij bij een quotum Reugebrink wellicht niet had ingezonden.

Wel krijgt de Gouden Uil een geheel vernieuwde jury, onder voorzitterschap van Guy Mortier, de voormalige baas van Humo. Reden daarvoor is een combinatie van de ‘overvolle beroepsagenda’ van enkele juryleden en een ‘veel bredere vernieuwingsoperatie’ met betrekking tot de anderen. Ook is de timing van de Gouden Uil aangepast: de longlist is afgeschaft, de shortlist komt half maart en de uitreiking vindt eind april plaats. (DL)

Nieuwe roman Orhan Pamuk verschenen

In Turkije is dan toch het lang aangekondigde en vaak uitgestelde nieuwe boek Masumiyet Müzesi (Het museum van de onschuld) van Orhan Pamuk verschenen. Na de verschijning in het Turks is het boek sinds gisteren ook beschikbaar in het Duits (Das Museum der Unschuld). Het is de eerste keer dat een Turkse roman vrijwel gelijktijdig met de Duitse versie verschijnt. Dit najaar zou Het museum van de onschuld in meer dan 30 talen worden gepubliceerd. De Duitse editie speelt in op de Frankfurter Buchmesse, waar Turkije dit jaar de eregast is en waar Pamuk waarschijnlijk de leider van een delegatie van Turkse auteurs zal zijn. Het museum van de onschuld is een liefdesverhaal dat gebaseerd is op herinneringen die een aantal alledaagse voorwerpen bij Pamuk opwekken. Het vertelt het verhaal van de rijke Kemal die een passie opvat voor een vrouw uit de lagere middenklasse, een verre verwant van de man. Pamuk reisde voor zijn research langs diverse musea. De Nederlandse vertaling verschijnt volgende zomer bij De Arbeiderspers. (DL)

