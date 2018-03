Blote Franse meisjes schrikken van zwarte soldaat

Inglorious Bastards

Regie: Enzo G. Castellari

Quentin Tarantino neemt voor zijn versie van Inglorious Bastards – de oorlogsfilm die hij binnenkort gaat draaien en die voor het komende filmfestival van Cannes klaar moet zijn – alleen de geweldige titel en het basisidee over van deze Italiaanse, maar Engelstalige productie uit 1978. Dat bleek toen zijn eindversie van het scenario onlangs op internet opdook. Goed nieuws, want echt sterk is deze tamelijk slome voorganger niet, ook niet als ranzige B-film.

De film, met Fred Williamson die later met Tarantino in From Dusk Till Dawn speelde, gaat over een een groep ruwe Amerikaanse soldaten, die uit krijgsgevangenschap weet te ontsnappen, en achter de Duitse linies in Frankrijk belandt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar stuiten ze onder meer op naakt zwemmende Franse meisjes, die erg schrikken als ze plotseling een grote, zwarte Amerikaanse man zien. Ze schieten ook een aantal Amerikaanse kameraden dood. Commentaar: „Ach, ze zijn niet de eersten die per ongeluk in de vuurlinie belanden.” Uiteindelijk wordt het zooitje ongeregeld aangezien voor een elitekorps, dat een spectaculaire actie tegen de Duitsers uitvoert. Dan wordt het toch nog leuk, met bloederige vuurgevechten, die compleet over the top zijn.