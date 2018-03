Bloggen met de ganzenveer

Pieter van Wissing (red.): Stookschriften. Pers en politiek tussen 1780 en 1800. Van Tilt, 367 blz. €24,90

‘Een flauw gerecht’- meer kon de historicus E.H. Kossmann er niet van maken, toen hij bij gelegenheidstoespraken in 1987 (200 jaar na ‘Goejanverwellesluis’, het voorlopig keerpunt in de Nederlandse revolutiejaren die in 1780 zo’n beetje waren begonnen) terugkeek op het roerige einde van de oude Republiek der Verenigde Nederlanden. Er bestond toen al een Stichting Jacob Campo Weyerman (vernoemd naar een vroeg-18de eeuwse schrijver) die studie en onderzoek naar de cultuur van die 18de eeuw stimuleert, en sinds 1987 zijn opvallend veel monografieën en proefschriften verschenen over de patriotse ‘opstand’, de Bataafse Republiek en de Franse Tijd, maar Kossmann is er helaas niet meer (hij stierf in 2003) om te getuigen of die overvloed aan publicaties zijn smaak heeft veranderd.

Ik vrees het ergste. We weten intussen wel ontzettend veel meer over onze voorouders van tussen 1780 en de vestiging van een Koninkrijk der Nederlanden in 1815, maar het vermoeden dat in die ‘flauwe’ periode toch ook een paar markanter geesten moeten hebben geleefd en gewerkt dan de ‘jongejufvrouwen’ waarover Busken Huet smaalde, is er niet groter op geworden. Ook niet na lezing van Stookschriften dat dank zij een initiatief van de genoemde stichting in samenwerking met de diligente historische uitgeverij Vantilt nog weer extra informatie aandraagt over de wijze waarop pers en politiek elkaar in die dagen al dan niet nuttig aanvulden.

Het is niet helemaal duidelijk of we de uitgave waarin zestien periodieken zijn geportretteerd die tussen 1780 en 1800 langere of kortere tijd hebben bestaan – of we die uitgave persgeschiedenis, literaire geschiedenis, politieke geschiedenis of sociale geschiedenis moeten noemen. Het is van alles een beetje, maar het roept bij elkaar een levendig beeld op van hoe alle betrokkenen in die dagen volstrekt onpragmatisch elkaar de ene papieren, wijsgerige en onbruikbare suggestie na de andere aan de hand deden, zonder blijkbaar ooit aan zoiets als resultaat te denken. En dan begrijp je ook dat ze drie jaar vruchteloze discussie nodig hebben gehad om in 1798 eindelijk tot een grondwet te komen die amper drie jaar later haar doelmatigheid al weer voor de helft kwijt was.

Was het journalistiek waarmee de oprichters van de ontelbare blaadjes zich bezig hielden? Wilden ze een soort spectatoriale essayistiek bedrijven? Deden ze eigenlijk wel echt aan politiek? Of schreven ze zoals tegenwoordig de meerderheid van lezers schrijft die op de website van het dagblad Trouw worden uitgenodigd om over elk nieuwsbericht (inclusief de weersverwachting voor morgen) hun oordeel te geven. Daar doen de geschriften van de 18de-eeuwers het meest aan denken: aan wat nu burgerjournalistiek heet, en die het land dagelijks overdekt met een loodzware laag opinie. De ganzeveer moet even geduldig zijn geweest als het toetsenbord van de laptop.

De mini-karakterstiekjes van de periodieken die het soms maar een paar maanden uithielden, zijn verantwoord en vaardig geschreven – als je er een maatschappelijk ‘Umfeld’ bij denkt kunnen ze morgen bijna allemaal tot een dissertatie leiden. Jammer is dat de Stichting voornoemd alleen ruimte heeft kunnen bieden aan een selectie uit de ongelooflijke massa blaadjes en bladen die bij honderden tegelijk over het land verspreid raakten. Er is een zo eerlijk mogelijke verdeling gemaakt tussen orangistische en patriotse schotschriften, en het is leerzaam om te zien hoe de aloude facties (al sinds Oldenbarnevelt!) elkaar nog altijd verketterden, demoniseerden en uitscholden, want dan begrijp je ook dat het voor de (eerste?) Oranjevorsten onbegonnen werk was om die onverwerkte taaie vetes binnen het nieuwe koninkrijk verzoend te krijgen.

Een aardige bundel, kortom. En nu met de Jacob Campo Weyerman Stichting op naar een integrale uitgave van alle periodieken die het tussen 1780 en 1815 hebben geprobeerd.