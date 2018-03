Bewegen voor geheugen

Regelmatige, matig actieve beweging zoals wandelen verbetert het geheugen van ouderen een beetje. Dat blijkt uit Australisch onderzoek dat deze week verscheen in het medische tijdschrift Journal of the American Medical Association (JAMA). Volgens de onderzoekers is de studie de eerste die laat zien dat beweging het denken verbetert bij ouderen die meetbaar geheugenverlies hebben. Uit bevolkingsonderzoek was al wel gebleken dat mensen die bewegen minder kans hebben om op oudere leeftijd mentaal achteruit te gaan.

Aan het onderzoek namen 170 ouderen deel (vooral zestigers en zeventigers) die wel geheugenproblemen hadden, maar geen dementie. De helft volgde bijna een half jaar een bewegingsprogramma vanuit huis. Dat stimuleerde hen om drie keer per week vijftig minuten te bewegen. De mensen in de controlegroep trainden niet. Na het programma, en ook nog een jaar later, scoorde de bewegingsgroep wat beter op geheugentests dan vóór de studie. Daarbij moesten ze bijvoorbeeld lijsten met woorden onthouden. De controlegroep bleef, gemeten over anderhalf jaar, op hetzelfde niveau. De verschillen waren echter klein. Ouderen, hun familie en dokters zouden het in de praktijk niet merken. In het onderzoek is niet gemeten of beweging ook de kans op dementie verkleint. (AP, Reuters)

Een video-interview van JAMA staat op nrc.nl/wetenschap