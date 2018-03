Betweters fabuleren over de acts van fakir Kitty

Kitty’s vader, handelaar in ruste in lompen & metalen te Laren Noord-Holland, speelde met overtuiging de illustere woonwagenbewoner en tv-clown Pipo. Moeder Hagen, receptioniste in het nabijgelegen Eemnes, wendde met veel talent voor diens ega Mammalou te zijn.

Beide ouders waren lid van de plaatselijke toneelvereniging Het Goois Toneel. Niet verwonderlijk dat hun dochter haar hoopvolle draf richting piste, het zwerversbestaan en het klaterapplaus al vroeg zou inzetten. Thuis waren er verkleedpartijen en werd zwerver Swiebertje nagespeeld.

Met vriendin Jessica vormde Kitty het duo de Kitjess, in de tuinschuur werden toneelstukjes bedacht en opgevoerd, de toegang bedroeg onverbiddelijk een kwartje. ’s Winters trok de bok een slee met kinderen door een besneeuwde tuin. Op de leao ontdekte Kitty het organiseren, ze hield er fantasievoordrachten, organiseerde bazaars en een modeshow. De modevakschool volgde, ze leerde er haar eigen kostuums maken. En dat alles omdat ze ooit als zesjarige een écht circus had bezocht; het jaarlijks op het Larense kermisterrein neerstrijkende en al in zijn nadagen verkerende Toni Boltini.

Het circusleven lonkte en samen met een ook al door het circusvirus besmette vriendin werd Joop van der Endes Bassie & Adriaan aangedaan. Om (tevergeefs) te informeren of er baantjes voor het duo beschikbaar waren, en dan liefst in de piste. De vriendin haakte af, Kitty zette door en schreef de leiding van het circus Holiday een dwingend epistel; werken wilde ze. Met olifanten, paarden. Of het showballet, dat leek haar ook wel wat. Er kwam een antwoord, vader kocht een caravan van golfkarton en bracht haar weg. Kitty’s eerste circuswerkdag: het afkrabben van wel heel veel reclameborden met een schillenmesje. Voor enkele seizoenen maakte ze zich onmisbaar als assistente bij vele acts en scherpte er haar aangeboren gave aan om ten koste van werkelijk alles op de voorgrond en in de spotlights te geraken. Ze kreeg het heilige vuur van fakir Leonardo, alias Ome Chef, en zijn vrouw Tante Fien en had daarna nog maar één wens: dít wil ik en wel op míjn manier. De Kitty Hagen Vuur & Fakirshow was geboren.

Twintig minuten lang en begeleid door vele muziekstijlen wordt er over glas gelopen, op een spijkerbed gelegen, uitbundig met vuur gespeeld en aan en over vlijmscherpe zwaarden en messen gehangen en gewandeld.

Voor lopen en springen over en in vlijmscherpe splinters is het glas van iedere (geleegde) wijnfles geschikt en de opperste concentratie geboden. Ontbreekt die, dan dient er spoedig een huisartsenpost te worden bezocht. Het spijkerbed doet al 25 tourneeseizoenen zeer, de pijngrens dient telkenmale verlegd te worden. En dan vooral wanneer er een hopelijk niet al te zware toeschouwer wordt verzocht om op haar plaats te nemen.

Mensen blijven onverminderd van vuur houden. Fakir Kitty eet, speelt, streelt, spuwt en dooft het, terwijl het personeel de brandblussers en vuurdovende dekens gereed houdt. Eten en doven, de zuurstof gedoceerd wegnemen van een mengsel van petroleum, ether en (ongekleurde) lampolie. Vuur spuwen, ook dat gaat niet zo maar, de ademhalingstechniek dient tot in perfectie te worden getraind, de longinhoud vergroot. En tijdens de act de zenuwen krijgen is uitgesloten, want dan bestaat de kans dat het vuur binnenwaarts slaat en daar verschrikkelijke verwoestingen aanricht. Het vuurstrelen oogt als een barbecue voor menseneters en heeft voor permanente wondsporen gezorgd.

Over de – echt waar – zeer scherpe messen en zwaarden lopen en eraan gaan hangen is visueel een waar spektakel. Maar de benodigde techniek aan de toeschouwers verraden, dat vertikt Kitty voorlopig. Daarom fabuleren de betweters er lustig op los: het glas, dat is van suiker, ze gebruikt vuurvaste lippenstift, koud vuur, dát is het, de fakir smeert zich in met een vuur- en prikvaste zalf, de spijkers zijn supernep en die messen en zwaarden, hartstikke bot toch!

Kitty vindt wel dat zij en haar fakirnummer, waarvoor ze bij aanvang nog steeds plankenkoorts voelt, zich in die 25 jaar behoorlijk hebben verbeterd.

