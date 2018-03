Bemoeienis politici fnuikt rechtspraak

Onvrede over de gang van zaken bij lopende strafzaken mag voor de Tweede Kamer geen aanleiding zijn wetswijzigingen in gang te zetten. Politici die dat toch doen, vergroten het risico van politieke rechtspraak en tasten de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aan. Dit concludeert Hendrik Gommer in zijn promotieonderzoek Onder de rechter dat hij vandaag verdedigt in Tilburg.

Als recent voorbeeld van politieke rechtspraak noemt Gommer de strafzaak tegen Samir A., verdacht van voorbereiding van aanslagen op het Binnenhof en bedreiging van politici. A. werd daarvoor in 2005 vrijgesproken. De onvrede onder parlementariërs was vervolgens zo groot, dat er nieuwe wetgeving kwam die het mogelijk maakte hem vervolgen – voor nieuwe delicten – en te veroordelen tot acht jaar cel, meer dan eerder mogelijk was.

Gommer noemt het „bizar” dat politici zich een oordeel aanmatigen over wat er met een verdachte moet gebeuren en er niet voor terugschrikken hun macht als wetgever te gebruiken.

Dat gebeurde ook bij Volkert van der G., moordenaar van Pim Fortuyn. Toen Van der G. zich beklaagde over zijn behandeling in de gevangenis, gaf een beroepscommissie hem gelijk. Daarop besloot de minister onder politieke druk tot wetswijziging. Zo’n reactie „lijkt politici aan te moedigen op die weg verder te gaan”, aldus Gommer.

Van politieke beïnvloeding van de rechter was ook sprake in een procedure over strafrechtelijke immuniteit van ambtenaren. De Tweede Kamer greep in 1996 een uitspraak van de Hoge Raad daarover aan met het uitdrukkelijke doel een tweede uitspraak te beïnvloeden. De Hoge Raad hield inderdaad rekening met de uitkomst van dat Kamerdebat.

Gommer baseert zich op onderzoek naar veertien spraakmakende rechtszaken. Overigens hebben uitlatingen van Kamerleden nauwelijks invloed op de rechter, concludeert hij.