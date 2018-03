Beloon professor voor sport met studenten

UvA-rector Karel van der Toorn wil meer collegegeld vragen aan studenten (nrc.next, 2 september), zodat ze bewuster kiezen, meer invloed hebben om te bepalen waarvoor ze betalen en zodat Nederlandse universiteiten de kans krijgen mee te draaien met de internationale wereldtop.

Zelf ben ik na mijn propedeuse in Leiden overgestoken naar Engeland voor mijn bachelor en master. In totaal heb ik vier keer meer collegegeld betaald dan wanneer ik in Nederland was gebleven.

De hoge studiekosten hebben mij inderdaad een bewuster student gemaakt. Na een jaar Leiden koos ik voor een bachelor aan de London School of Economics (LSE) en vervolgens een master aan de Universiteit van Oxford. Door de hoge (leef)kosten moest ik dubbel nadenken over de toegevoegde waarde van deze stappen. Als de hoge rekening mij al niet wakker schudde, dan gebeurde dat wel in het proces waarbij ik het geld middels een lappendeken van beurzen, leningen en familiesteun bijeen moest vergaren.

Niet iedereen heeft het geld of de vereiste bureaucratische vaardigheid om dit geld bijeen te krijgen. In Engeland blijken vooral etnische minderheden ontmoedigd te worden door hogere collegegelden. Uit het onderzoek De Nederlandse student in het buitenland (2008) van het platform Nederlandse Wereldwijde Studenten blijkt dat ook voor Nederlandse studenten hoge kosten de grootste belemmering zijn voor een studie aan buitenlandse topuniversiteiten. De mentaliteit van studenten moet op dit punt eerst worden gesterkt.

Het door Van der Toorn gesuggereerde verband tussen hoger collegegeld en meer kwaliteit ben ik zelf niet tegengekomen. Tijdens mijn bachelorstudie op LSE was vooral de huur erg fors, maar het collegegeld was met 1.500 euro even hoog als in Nederland. Ondanks deze geringe bijdrage was LSE echter wel een onderzoekinstelling van wereldformaat, met een elfde plaats op de wereldranglijst voor universiteiten. Als Van der Toorn wil meedraaien in de wereldtop hoeft hij dit niet via de portemonnee van zijn studenten te doen. Het echte grote onderzoeksgeld zit bij stichtingen, bedrijven, overheid en alumni. Een goede universiteit weet deze groepen aan zich te binden.

Tijdens mijn tijd op LSE was ik getuige van de introductie van de zogenaamde ‘top-up fees’, een verdrievoudiging van het collegegeld naar 4.500 euro door de regering Blair. Als een universiteit met trotse rode wortels, mengden de studenten zich fel in het debat via een reeks van lezingen, demonstraties en stakingen. De top-up fees kwamen er toch, hoewel Blair het parlement met een kleinere marge won dan voor de toestemming om Irak binnen te vallen.

Op LSE vertaalden die extra middelen zich echter niet in beter onderwijs. LSE is primair een onderzoeksinstituut en de bachelorstudenten zijn daarbij het ondergeschoven kindje. Deze mentaliteit leende zich niet voor meer serviceverlening en er wordt nu hard gewerkt aan een omslag.

In Oxford kreeg ik voor het extra geld wel betere begeleiding. De universiteit daar is helemaal ingericht op onderwijs. Op de ‘colleges’ leven, studeren en sporten professoren en studenten samen. Deze toewijding wordt later terugverdiend door gaven van alumni. Professoren die investeren in hun studenten worden beloond met betere aanstellingen en meer prestige.

Voor Nederland lijkt de les dat meer geld moet worden voorafgegaan door een mentaliteitsverandering op de universiteit. We hoeven niet te twijfelen aan het vermogen van universiteiten geld te absorberen, maar wel aan hun vermogen het terug te investeren in de student. De University Colleges in Maastricht, Middelburg en Utrecht laten zien dat dit ook in Nederland kan.

Mijn studie is klaar. Hebben de investering voldoende opgeleverd? De start op de arbeidsmarkt is bijvoorbeeld een concreet meetpunt. Als je extra moeite niet beloond wordt door een werkgever, heeft het weinig zin je in de schulden te steken. Gelukkig heb ik een bedrijf gevonden dat voor mij een uitdagend programma heeft samengesteld. Net zoals we in Nederland al de goede gewoonte hebben studenten die naast hun studie veel hebben gedaan te belonen, zouden we dat ook voor hen die meer collegegeld investeren moeten doen. Als het bedrijfsleven en universiteiten eerst laten zien iets extra’s te willen bieden, kan dat daarna ook van de studenten worden gevraagd.

Scott Douglas begint in september bij een adviesbureau voor overheden en als promovendus aan de Universiteit van Oxford.

