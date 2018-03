België Brussel In Wiels, het Brusselse centrum voor hedendaagse kunst in de voormalige brouwerij met dezelfde naam, is de eerste grote overzichtstentoonstelling te zien van de tekeningen en films van de Antwerpse multimediakunstenares Anne-Mie van Kerckhove (1951). De expositie bevat een chronologische en thematische selectie van circa 300 tekeningen die Van de Kerckhove sinds 1975 maakte, en recente experimentele films. De relatie tussen geslacht, technologie en beeldvorming vormt haar grote thema.Anne-Mie van Kerckhove: Nothing More Natural, Wiels, Centrum voor hedendaagse kunst, Van Volxemlaan 354, Brussel, 6 sept. t/m 2 nov., wo t/m za 12-19u, zo 11-18u. Inl 0032 23473032 en www.wiels.org Hasselt Slechts 1 procent van het water op aarde is geschikt voor menselijke consumptie – terwijl het aardoppervlak voor 70 procent uit water bestaat. Kunstencentrum Z33 in Hasselt exposeert werk van designers, onderzoekers en kunstenaars met water als onderwerp. ‘Water Archive’, (Ab)Use’, ‘Sacred Waters’ en ‘Reconnect’ zijn de thema’s van de sterk ecologisch geïnspireerde maar zeker niet drammerige expositie. 1% Water en onze toekomst, Z33, Zuivelmarkt 33, Hasselt, t/m 28 sept., di t/m za 11-18u, zo 14-18u. Inl 0032 11295960 en www.z33.be En verder