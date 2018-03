Behind Walls Leeuwarden In 1989 luidt de val van De Muur het einde in van het Oostblok. Socialisme en totalitarisme maken plaats voor kapitalisme en democratie. Op Behind Walls, de 15de Noorderlicht Fotomanifestatie, wordt de fotografie uit alle toenmalige Oostbloklanden bijeengebracht in één grootschalige presentatie met werk van 35 fotografen uit 12 landen. De nevententoonstelling Beyond Walls geeft een beeld van Oost-Europa na de val van de muur. Ook is er een satellietprogramma met lezingen en eindexamenwerk. 7 sept tot 26 okt Fries Museum, Turfmarkt 11. Di-zo 11-17u