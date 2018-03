Ban waarschuwt: hulp blijft achter

De rijkste landen in de wereld komen hun belofte om de ontwikkelingshulp te verhogen onvoldoende na. Daardoor brengen ze de internationaal overeengekomen doelstelling om tot 2015 de armoede wereldwijd drastisch te verminderen ernstig in gevaar.

Dat zei de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, gisteren bij de presentatie van de resultaten tot nu toe van de zogeheten Millenniumdoelen. Dat zijn acht concrete doelstellingen waarover de landen van de VN het in 2000 zijn eens geworden, zoals het halveren van het aantal mensen dat in armoede leeft, zorgen dat ieder kind basisonderwijs krijgt en terugbrengen van kindersterfte met tweederde.

Volgens Ban moeten de zogeheten donorlanden tussen nu en 2010 hun ontwikkelingshulp in totaal met 18 miljard dollar per jaar verhogen, willen de doelen nog gehaald kunnen worden. „We komen in tijdnood”, aldus Ban.

De hulp is extra hard nodig, omdat de gestegen prijzen van voedsel en brandstof de arme landen zwaar hebben getroffen.

Later deze maand zullen de voorlopige resultaten van de Millenniumdoelen aan de orde komen op speciale bijeenkomsten in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waarvoor zoals ieder jaar veel staatshoofden en regeringsleiders naar New York komen.

Ban erkende dat er op sommige punten voortuitgang is geboekt. Zo zijn de afgelopen jaren voor veel meer mensen medicijnen beschikbaar gekomen tegen aids, malaria en tuberculose. Ook is de beschikbaarheid van informatie- en communicatietechnologie in arme landen sterk toegenomen. Zo heeft in de Derde Wereld nu 77 procent van de bevolking ontvangst voor mobiele telefonie.

Maar slechts 79 procent van de export uit de minst ontwikkelde landen is vrijgesteld van importheffingen in ontwikkelde landen, terwijl als doel 97 procent is gesteld.

