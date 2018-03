Baas van Calvé en Dove

De keuze voor Paul Polman als nieuwe topman van het het Brits-Nederlandse voedings- en wasmiddelenconcern is heel opmerkelijk. Niet alleen is het zeldzaam dat Unilever zijn topmensen van buiten aantrekt, Polman is ook nog eens jarenlang werkzaam geweest in de top van Unilevers twee grootste concurrenten, het Amerikaanse Procter & Gamble en het Zwitserse Nestlé.

Volgens scheidend topman Patrick Cescau is het „inderdaad een vrij brutale zet” om Polman als zijn opvolger aan te trekken. „Maar het is tegelijkertijd een teken van sterkte.” Volgens Cescau voelt Unilever zich „heel zelfverzekerd dat het de winnende strategie heeft ontdekt”, en daarom „is dit het goede moment om te kiezen voor de best mogelijke leider die het bedrijf naar de volgende fase van zijn ontwikkeling zal leiden”.

Over zijn beoogde opvolger zegt Cescau: „Paul Polman heeft een zeer succesvolle loopbaan gehad, met ervaring in zowel de zeepbranche als in de voeding. Hij is goed geslaagd als financieel directeur bij Nestlé. Hij heeft een grote kennis van de sector.”

Vorig jaar gold Polman in de financiële wereld als de gedoodverfde opvolger van Peter Brabeck, de toenmalige topman van Nestlé. Maar tot verbazing van velen kreeg de Belg Paul Bulcke die baan. Polman werd vicevoorzitter en kreeg de leiding over de Amerikaanse activiteiten van Nestlé.

Volgens Richard Withagen van SNS Securities is het „toevallig” dat Polman een Nederlander is. „Het belangrijkste is dat hij heel veel ervaring in de sector heeft”. Withagen verwacht dat Unilever in de loop van 2009 met een nieuwe strategische update komt, dan gepresenteerd door de nieuwe topman. „Alle doelstellingen van het bedrijf lopen tot 2010.”

In een korte telefonische toelichting laat Paul Polman blijken dat hij het nieuws van zijn voordracht zelf ook nog moet verwerken: „Iedereen is verbaasd, zelfs mijn familie.” Volgens Polman heeft het management van Nestlé zijn vertrek positief opgevat. „Het eerste wat topman Peter Brabeck deed toen ik het hem vertelde was mij feliciteren. Ze hebben veel respect voor Unilever en begrijpen dat ik deze mogelijkheid aangrijp.”

Polman zegt het „een grote eer” te vinden om „als Nederlander medeverantwoordelijkheid te hebben voor Unilever”. Hij zal zijn ervaring van Procter & Gamble en Nestlé inbrengen, maar niet klakkeloos. „Deze bedrijven zijn allemaal anders, met andere producten. Ze hebben elk hun strategie”, aldus Polman.

De geboren Enschedeër maakte na zijn studies in Groningen en Cincinatti pijlsnel carrière bij het schoonmaak- en verzorgingsmiddelenconcern Procter & Gamble, bekend van onder meer Ariel, Pringles en Dreft. Het Amerikaanse bedrijf heeft de reputatie een zeer gedisciplineerde machine te zijn. Wie niet presteert ligt er al gauw uit. Polman werkte er 26 jaar in opklimmende functies en maakte uiteindelijk gebruik van een regeling vervroegd te vertrekken. Hij was van plan het rustiger aan te gaan doen, toen Nestlé hem vroeg financieel directeur te worden. Daardoor kon hij in Genève blijven wonen, zodat zijn toen 17-jarige zoon daar ook op school kon blijven. Bij Nestlé bevond hij zich ruim twee jaar aan de top.

Maar nu krijgt hij de leiding over Unilever, een bedrijf dat laatste jaren flink is veranderd. Toen Cescau aantrad ging het niet goed met Unilever. Maar de Fransman durfde het aan radicale veranderingen door te voeren en boekte daar succes mee. Het aantal Unilevermerken werd grondig ingeperkt en bedrijfsonderdelen waarmee Unilever zwakke posities bekleedde of niet echt in kon uitblinken werden afgestoten. Dat gebeurde onder meer met de diepvriesdivisie (Iglo), het knoflookkaasje Boursin, Bertolli olie en azijn en de Amerikaanse wasmiddelentak. Andere onderdelen werden gesaneerd, wat 20.000 banen kostte. De Calvéfabriek in Delft moest sluiten omdat de productie van pindakaas en sauzen elders efficiënter kon gebeuren. Eenzelfde lot trof de fabrieken in Loosdrecht (Knorr) en Vlaardingen (Cif).

Volgens analist Withagen heeft Cescau succesvol een cultuurverandering in het bedrijf op gang gebracht. „Managers worden nu heel veel meer ter verantwoording geroepen over hun prestaties en de innovatie die vroeger over heel veel verschillende schijven liep wordt nu veel centraler aangestuurd”, aldus Withagen.

Cescau heeft volgens Withagen laten zien dat het ook anders kan en schuwde het daarbij niet om heilige huisjes omver te gooien. Dat nu een buitenstaander de topman wordt ziet Withagen als een voorzetting van die wil tot veranderen. „Door telkens mensen uit de eigen gelederen te benoemen kreeg Unilever vaak meer van hetzelfde.”

Als directeur bij Procter & Gamble stond Paul Polman begin jaren negentig tegenover Unilever in de zogeheten Omo Power-affaire. Procter & Gamble toonde toen aan dat Unilevers wasmiddel Omo Power gaten in de kleding veroorzaakte. Voor Polman is die animositeit nu verleden tijd. „We hebben er allemaal van geleerd dat we ons op de consument moeten richten en niet op elkaar. De markt is groot genoeg voor iedereen.”

Dit is Paul Polman Paul Polman (52) studeerde in Groningen en in Cincinatti en maakte daarna carrière bij het Amerikaanse cosmetica- en schoonmaakmiddelenconcern Procter & Gamble. In de jaren negentig vervulde hij managementfuncties bij Procter & Gamble, van 2001 tot 2006 leidde hij de Europese tak van het concern. In 2006 stapte hij over naar het Zwitserse Nestlé, waar hij financiële topman werd. Twee jaar later werd hij getipt als bestuursvoorzitter van Nestlé, maar die baan ging aan hem voorbij. Nu stapt hij over naar Unilever. Polman is getrouwd, heeft drie kinderen. Hij houdt van zeilen, hardlopen, lezen en reizen.