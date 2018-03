Atlético Amsterdam

Vroeger sprak men bij Ajax smalend over clubs als Atlético Madrid: clubs in handen van grillige types die alles maar kochten wat los en vast zat. De ene dure held na de andere werd naar Madrid gehaald, en presteren ho maar. In Amsterdam wisten ze precies waar het bij Atlético aan ontbrak – aan verstand van voetbal. Zonder het besef van samenhang in een elftal, konden ze bij Ajax met overtuiging beweren, kwam je nooit tot de toegevoegde waarde die nodig was om de top te bereiken. Zij de poen, wij het talent, zeiden ze trots in Amsterdam. In zijn Ajaxtijd pochte voorzitter Michael van Praag, onlangs benoemd tot KNVB-voorzitter, wel eens dat PSV eigenlijk geen club was. Ajax wel, Feyenoord ook. PSV was Philips en daarmee een beetje het Atlético van de lage landen. Te veel marketing, te weinig spelers uit de eigen jeugd, niet om serieus te nemen.

Inmiddels heeft de NV Ajax het meeste geld van Nederland en presteert het al een decennium onder de maat. Juist door de vele beschikbare middelen, lijkt het wel. PSV is minder rijk en wint al jaren veel meer. Om eindelijk weer eens in de buurt te komen van succes kocht Ajax deze zomer voor dertig miljoen euro aan nieuwe spelers. En zie, op de eerste competitiedag werd meteen al verloren van Willem II – een club met een jaarbegroting van lang geen dertig miljoen, maar spelend met meer samenhang. Ergens wel fascinerend.

De houding van Ajax begint al aardig te lijken op die van Atlético Madrid in de jaren negentig. Een nederlaag tegen een kleinere club leidt tot het aantrekken van de beste speler van die kleinere club, in de veronderstelling dat die beste speler doorgaat met de beste speler te zijn nu hij voor een vet contract mag spelen bij Ajax. Wat bijna nooit gebeurt, uiteraard, omdat de speler zijn flair en zelfvertrouwen kwijtraakt bij zijn aan spanningen, achterklap en opportunisme onderhevige nieuwe omgeving. De neergang van zo’n speler wordt vaak versneld doordat de coach die had gepleit voor zijn komst al snel wordt ontslagen en vervangen door een nieuwe coach. Waarna deze weinig in hem blijkt te zien en zich sterk maakt voor de komst van weer andere spelers.

Lastige paradox: bij ‘Atlético Amsterdam’ moet en zal succes komen, en juist dat moeten en zullen houdt het succes op afstand. Tot nu toe wel, tenminste. De geboren Ajacied John Heitinga wilde na vele jaren van clubtrouw wel eens naar het buitenland. Hij vertrok deze zomer naar Atlético Madrid, en toeval of niet, hij voelde zich er direct op zijn gemak.