Arts krijgt meldplicht bij vermoeden van kindermishandeling

Amsterdam. Artsen moeten voortaan vermoedens van mishandeling van kinderen door hun ouders melden bij het advies- en meldpunt Kindermishandeling (AMK). Zij moeten `spreken, tenzij` in plaats van te `zwijgen, tenzij`. De zogeheten zorgplicht voor het kind zal zwaarder wegen dan het beroepsgeheim van de arts. Dit staat in de nieuwe meldcode voor artsen die de artsenvereniging KNMG gisteren presenteerde en die de pas zes jaar oude meldcode vervangt. Volgens voorzitter Peter Holland van de KNMG zijn ”ontwikkelingen in de samenleving”, zoals de dood van twee kinderen - Savanna en `het meisje van Nulde` - aanleiding de code te ”verbeteren”.